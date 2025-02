"Nunca les hice ningún pago": el drástico descargo del creador de $LIBRA sobre la relación con el Gobierno

Embed

Coindesk fue el primer medio en publicar la versión del pago. "En mensajes de texto revisados, Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, afirmó que podía 'controlar' a Milei debido a los pagos que había estado haciendo a Karina Milei, una figura poderosa en el Gobierno", apuntaba la nota del sitio especializado.

Incluso, según se veía en los chats, se jactaba de decir: "Yo controlo a ese negro, le envío dinero a su hermana y él firma todo lo que digo y hace lo que quiero".

En ese sentido, CoinDesk recuerda que “el mayor ganador del lanzamiento de la memecoin basada en Solana fue Davis y Kelsier Ventures (su empresa). Las billeteras controladas por las entidades generaron más de 100 millones de dólares en las primeras horas de $LIBRA, cuando se disparó a 5 dólares y luego se desplomó más del 95%, eliminando millones de dólares de inversiones especulativas”.

La respuesta de Karina Milei

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, contó lo que comentó Karina cuando se conocieron las acusaciones del impulsor del token $LIBRA. "Por favor, que hagan la denuncia que quieran. No tengo absolutamente nada de qué preocuparme", dijo quien forma parte del Triángulo de Hierro instalado en Casa de Gobierno. "Karina no tiene nada que ver y no ha recibido ninguna suma de dinero", agregó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia.

El jefe de ministros incluso mantuvo que para el Gobierno libertario el fraude de escala mundial generado a raíz de un tuit de Milei está resuelto. “En términos políticos para nosotros el tema está terminado y aclarado. Después las investigaciones dirán dónde estuvo el problema”, señaló en una búsqueda por contener los daños.