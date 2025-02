María O' Donnell le contestó fuerte a Jonatan Viale tras su defensa ante la escandalosa nota con Milei: "Raro"

"El que me odia me va a seguir odiando. No opero ni milito, no me interesa el periodismo partidario", se defendió Jonatan Viale, y en un pasaje de su discurso, apuntó con nombre y apellido a otros colegas por las críticas que recibió.

"No necesito a María O'Donnell que me diga 'qué bien', no necesito a Tenembaum (Ernesto). Me chupa un hue.. lo que diga Alejandro Bercovich, te lo digo de verdad", comentó Viale.

Y siguió: "No me siento ni mejor ni peor periodista por la runfla de catadores de periodismo que hay en la Argentina. Yo estoy bien parado porque mi familia, amigos y mis productores me bancan".

Al enterarse que la mencionó en su editorial, María O'Donnell recogió el guante y lanzó un picante mensaje desde su cuenta en X: "La parte que me desconcierta es que a los que acusa de corruptos con cierto detalle ni los nombra, pero a quienes sólo dimos una opinión de la interrupción de la nota con Milei nos insulta con nombre y apellido. Raro".

maria odonnell respuesta editorial jonatan viale.jpg

Se filtró supuesto chat de Jonatan Viale furioso con la producción de TN tras la polémica nota a Milei

Tras el escándalo por la memecoin $Libra, el periodista Jonatan Viale entrevistó al presidente Javier Milei para ¿La Ves?, su programa en TN.

En las redes de la señal de noticias compartieron la nota sin editar, donde se ve la intervención del asesor Santiago Caputo durante el mano a mano, y se desató un enorme revuelo.

Según contaron en Intrusos, América Tv, el conductor habría puesto el grito en el cielo luego de enterarse que habían subido el crudo de la entrevista.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron al aire un chat que se filtró, que dejaría en evidencia la furia de Jonatan Viale con uno de los productores de TN por la publicación de la nota sin editar.