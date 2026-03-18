El fin del plan Volver al Trabajo: quiénes siguen cobrando y quiénes quedan afuera
El Gobierno confirmó que desde abril de 2026 dejará de pagarse el plan Volver al Trabajo, que hoy alcanza a 900.000 personas con un ingreso de $78.000 mensuales. Qué pasará.
Volver al Trabajo: el Gobierno elimina el plan de $78.000 y lanza vouchers para 900 mil personas
A partir de abril de 2026, el Gobierno nacional pondrá en marcha uno de los cambios más profundos en materia de asistencia social de los últimos años: el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo. La medida implicará el fin del pago mensual de $78.000 para unas 900.000 personas, que pasarán a un nuevo esquema basado en vouchers de capacitación laboral. La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, redefine el modelo de ayuda estatal al reemplazar el ingreso directo por incentivos vinculados a la formación y la inserción laboral.
El anuncio marca el punto final de un proceso iniciado tras la disolución del Potenciar Trabajo, programa que llegó a concentrar a más de 1,3 millones de beneficiarios en todo el país. Ahora, el Ejecutivo avanza hacia un sistema que busca eliminar intermediaciones y orientar los recursos públicos exclusivamente a la capacitación verificable.
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Chau Volver al Trabajo: qué cambia desde abril de 2026
El cierre de Volver al Trabajo responde, según fuentes oficiales, al cumplimiento del plazo de 24 meses establecido al inicio de la actual gestión. Con esta decisión, el Estado dejará de transferir de manera directa los $78.000 mensuales a quienes integraban el programa.
Sin embargo, la baja no implica una salida automática del sistema. En su lugar, los beneficiarios serán notificados a través de la app Mi Argentina y podrán optar por incorporarse al nuevo esquema de vouchers de capacitación.
Este cambio representa un giro conceptual: se abandona el modelo de “ingreso garantizado” para avanzar hacia un sistema de asistencia condicionada, donde el cobro estará atado al cumplimiento de determinadas actividades formativas.
Vouchers de capacitación: cómo funcionará el nuevo sistema
El nuevo esquema que impulsa el Ministerio de Capital Humano se basa en la entrega de vouchers individuales que cada beneficiario podrá utilizar para formarse en distintos oficios o habilidades laborales.
Entre los puntos principales del programa se destacan:
Elección directa: cada persona recibirá un voucher y podrá seleccionar el curso que desee dentro de una red federal de centros de capacitación habilitados.
Asistencia obligatoria: el beneficio estará sujeto a la participación activa. Quienes abandonen el curso perderán el acceso de forma definitiva, sin posibilidad de reingreso.
Articulación con el sector privado: empresas y entidades formativas estarán a cargo de los contenidos y capacitadores, mientras que el Estado financiará directamente al beneficiario.
Seguimiento individual: se implementarán mecanismos de control para verificar la asistencia y el avance en los trayectos formativos.
La lógica detrás de este modelo apunta a vincular de manera más directa la asistencia estatal con la empleabilidad, en un intento por reducir la dependencia de los planes sociales a largo plazo.
Quiénes pierden el beneficio y quiénes lo mantienen
Uno de los puntos clave de la medida es que no todos los beneficiarios de programas sociales serán alcanzados por la baja.
Tras la reconfiguración del antiguo Potenciar Trabajo, el universo quedó dividido en dos grandes grupos:
Grupo Volver al Trabajo (900.000 personas)
Está compuesto por personas consideradas en condiciones de insertarse en el mercado laboral. Este es el segmento que dejará de cobrar los $78.000 mensuales y deberá optar por el sistema de vouchers si desea continuar dentro del esquema de asistencia.
Grupo de Acompañamiento Social (300.000 personas)
Incluye a quienes presentan mayores dificultades estructurales para acceder a un empleo formal, como adultos mayores o madres de familias numerosas. Este grupo no será afectado por la medida y continuará percibiendo asistencia de manera regular.
La segmentación refleja el intento oficial de diferenciar políticas según el grado de empleabilidad de cada beneficiario.
El fin de la intermediación: uno de los ejes centrales
Otro de los cambios estructurales que introduce esta reforma es la eliminación de la intermediación de organizaciones sociales en la gestión de los programas.
Con el nuevo sistema, la relación será directa entre el Estado y el beneficiario, quien recibirá el voucher sin necesidad de validación por parte de terceros. Este punto fue uno de los principales objetivos de la actual administración desde su asunción.
Según explicaron desde el Gobierno, la medida busca garantizar mayor transparencia en el uso de los recursos y evitar irregularidades en la asignación de beneficios.
De la asistencia al empleo: el nuevo enfoque del Gobierno
El cierre de Volver al Trabajo y su reemplazo por vouchers de capacitación forman parte de una estrategia más amplia que apunta a reformular la política social en Argentina.
El enfoque oficial plantea que la asistencia económica debe estar orientada a generar herramientas concretas para la inserción laboral, en lugar de sostener ingresos sin contraprestación.
En este sentido, el nuevo esquema busca:
Promover la formación en oficios con demanda real
Facilitar el vínculo con empresas y empleadores
Incentivar la finalización de cursos mediante condicionalidades
Reducir progresivamente la dependencia de transferencias directas
No obstante, el desafío principal será garantizar que la red de capacitación tenga alcance federal y calidad suficiente para absorber a cientos de miles de personas.
Cómo será la implementación y qué deben hacer los beneficiarios
La transición comenzará en abril de 2026 y se realizará de manera escalonada. Los beneficiarios recibirán notificaciones oficiales a través de la plataforma Mi Argentina, donde se les informará sobre su situación particular.
A partir de ese momento, quienes integren el grupo Volver al Trabajo deberán:
Confirmar la recepción de la notificación
Optar por participar en el sistema de vouchers
Elegir un curso dentro de la oferta disponible
Cumplir con los requisitos de asistencia y permanencia
El no cumplimiento de estos pasos implicará la pérdida del beneficio sin posibilidad de reincorporación, según adelantaron fuentes oficiales.