Otra visita sorpresa de Cristina Kirchner: la nueva titular del PJ pasó por Lomas de Zamora y Lanús

Esta nueva visita de Cristina Kirchner por el conurbano se enmarca en una serie de recorridas que la ex mandataria está realizando hace varios meses, una lista que incluye encuentros con trabajadores, empresarios, estudiantes universitarios y centros de jubilados.

De esta forma, pareciera que la dirigente política del principal partido opositor al gobierno de Javier Milei busca retomar el contacto con los sectores más vulnerados. En ese sentido, siempre deja algún mensaje de crítica o cuestionamiento hacia la gestión libertaria.

La interna del PJ y las visitas sorpresa de Cristina

La disputa por la titularidad del PJ Nacional todavía está caliente y el roce entre quienes lanzaron la candidatura de Cristina Kirchner con los sectores que apoyaron al gobernador Ricardo Quintela no afloja.

Los distritos seleccionados por Cristina este viernes para visitar son localidades con dirigentes vinculados a La Cámpora. De hecho, tanto el jefe comunal de Lanús como el de Lomas de Zamora participaron activamente de la campaña de la dirigente peronista para conducir el PJ Nacional.

WhatsApp Image 2024-11-08 at 15.02.53 (1).jpeg Cristina Kirchner en la planta de reciclado de Lomas de Zamora.

En Lomas de Zamora, la ex presidenta recorrió el Eco Punto y se la vio junto al intendente Federico Otermin, que si bien no es militante de la organización, está casado con Daniela "La Negra" Vilar, ministra de Ambiente de la gestión de Axel Kicillof y referente camporista en el municipio.

"Cristina visitó el Eco Punto del Municipio donde funciona la cooperativa de cartoneros Jóvenes en Progreso. Escuchó a los recicladores que le contaron las consecuencias que están sufriendo por el impacto del modelo económico de Milei", escribió Otermin en su cuenta de Instagram donde compartió fotos con Cristina visitando la planta de reciclado.

cfk y otermin lomas de zamora.jpg

En Lanús, Julián Álvarez no compartió imágenes junto a Cristina pero no hay dudas de que es militante kirchnerista. Sus redes sociales lo dejan claro. "Siempre con Cristina", reza su biografía en Instagram, donde también compartió fotos de la ex vicepresidenta, de su hijo Máximo Kirchner y de otros referentes de La Cámpora como Wado de Pedro.

Álvarez también encabezó recientemente un acto en el PJ de Lanús -el cual preside- para acompañar la campaña de Fernández de Kirchner al PJ nacional.

La recorrida de Cristina Kirchner por Avellaneda sin Ferraresi

Esta misma semana, Cristina estuvo recorriendo una fábrica en Avellaneda, donde conversó con más de 100 pequeños y medianos empresarios. El modus operandi fue el mismo: visita sorpresa y mensajes contra el Gobierno nacional.

La diferencia en esa ocasión fue que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, se mostró con Quintela en las últimas semaas y es allegado al gobernador bonaerense Axel Kicillof, que si bien no se pronunció a favor de ningun candidato, sigue recibiendo acusaciones de traición por parte de los más fieles camporistas.

Por su parte, Ferraresi participó de un acto hace algunas semanas junto al gobernador riojano donde respondieron el llamado de unidad de Cristina Kirchner: "Los últimos procesos de unidad fueron sometimiento".