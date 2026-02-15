¿Traición? Kennys Palacios, el peluquero de Wanda Nara, bancó a la China Suárez y estalló todo

Lejos de esquivar la polémica, Kennys salió a responder con ironía: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”.

Pero el ruido ya estaba instalado. Más aún si se recuerda que en otros estrenos de la China no faltaron indirectas ni competencias televisivas desde el entorno de Wanda.

Mientras algunos usuarios defendieron a Palacios, marcando que se puede separar lo profesional de lo personal, otros fueron más filosos y hablaron de posibles tensiones o un distanciamiento reciente entre el peluquero y la conductora de MasterChef Celebrity.

Tweet de Kennys Palacios

foto-captura-twitter-x-kennyspalacios-ID7KMI2WWBHONMFAUHLYQ27MOQ

tweets de Kennys Palacios

¿Cuándo confirmó Wanda Nara su reconciliación con Martín Migueles?

Después de semanas marcadas por rumores, idas y vueltas y versiones cruzadas, Wanda Nara decidió terminar con las especulaciones y blanquear su reconciliación con Martín Migueles de la forma más directa posible: a través de sus redes sociales y con un mensaje que no dejó lugar a dudas.

Este 14 de febrero, la empresaria compartió una historia de Instagram con una foto de Migueles de perfil, usando anteojos de sol, y escribió sin vueltas: “Te amo”. A la imagen le sumó un emoji de miel y una carita babeándose, un guiño romántico que sus seguidores interpretaron como la confirmación definitiva del regreso.

Además, Wanda mostró cómo vivió el Día de los Enamorados con una postal desde la playa acompañada por dos ramos de rosas rojas y un mensaje breve: “Hola MDQ”. El gesto no pasó desapercibido y muchos lo compararon con la romántica sorpresa que había tenido Mauro Icardi con China Suárez en otra celebración de San Valentín.

Para cerrar la jornada, la mediática subió una imagen desde un hotel con un desayuno especial, dejando en claro que el festejo fue íntimo, cuidado y cargado de detalles románticos. Con esas publicaciones, Wanda no solo celebró el amor, sino que también confirmó públicamente que su historia con Migueles volvió a estar en marcha.

reconciliacion martin migueles wanda

san-valentin-wanda-1