Marixa Balli se lució en MasterChef pero recibió una fuerte advertencia de Germán Martitegui

Visiblemente emocionada, Marixa se sinceró frente a los chefs: “Hoy quiero decirles que me sentí por primera vez cocinera, no es una falta de respeto. Me sentí muy segura entendiendo cada paso, porque a veces me alboroto, me pasa de todo, y hoy todos esos pasos no me pasaron”.

Betular siguió con una escena bien hogareña para elogiarla: “Ya que te sentís cocinera, te veo a vos en ese rol de que recibís amigos, pones el fuego, pones la mesa, hace mucho frío afuera y decís ‘chicos, hoy una bondiola espectacular de jabalí para la noche de películas’”.

A su turno, Donato de Santis destacó la actitud de la participante: “Me gusta verte así, cuando te recomponés y decís ‘yo soy lo que soy, valgo lo que valgo’, es muy importante la actitud, salga lo que salga. Hoy cocinaste con mucho entusiasmo, porque sé que vos queres llegar hasta el final, no lo pierdas”.

Pero el cierre más reflexivo llegó de la mano de Germán Martitegui, que le dejó un consejo pensando en lo que viene dentro de la competencia: “El consejo que me aplico a mí mismo, porque vos los otros días te fuiste muy mal, con una devolución que no te gustó, al borde de cometer una locura. ¿Sabes lo que hago yo? El día que hay que controlarse es hoy, hoy no tenes que subirte tanto a los elogios así después no te afectan tanto las críticas”.

Una noche de alivio para Marixa, que pasó de la tensión a la emoción y se fue con elogios… pero también con una advertencia para lo que resta del reality.

¿Quiénes quedaron en riesgo y quién logró salvarse antes de la gala de eliminación?

En una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity (Telefe), Andy Chango se impuso en el duelo frente al Turco Husaín y consiguió esquivar el momento más temido de la semana. Su plato convenció al jurado y le permitió seguir en carrera, mientras su rival quedó al borde del peligro.

La jornada, sin embargo, no fue tan favorable para otros participantes. Emilia Attias y Marixa Balli no lograron destacarse y recibieron el delantal negro, una señal clara de que deberán jugarse todo en el próximo desafío para continuar en el certamen.

A ellos se sumaron el Chino Leunis y Evangelina Anderson, quienes tampoco alcanzaron las expectativas del jurado y quedaron directamente en zona de eliminación. De esta manera, este lunes, 16 de febrero, se vivirá una gala decisiva, con varios famosos luchando por permanecer en la competencia y con un nuevo eliminado que deberá despedirse del reality.