Marixa Balli se lució en MasterChef pero recibió una fuerte advertencia de Germán Martitegui
Tras una noche clave en MasterChef Celebrity, Marixa Balli logró destacarse con su plato y recibió elogios del jurado, aunque Germán Martitegui le dejó una advertencia que dio que hablar. Qué le dijo el chef.
16 feb 2026, 00:13
Marixa Balli venía atravesando jornadas complicadas en MasterChef Celebrity (Telefe), marcada por devoluciones duras del jurado y varios tropiezos en la cocina. Por eso, la noche de “última chance” de este domingo fue clave para ella: sin haber conseguido ventajas en la subasta, le tocó enfrentar el desafío con una bondiola de jabalí y apenas 55 minutos para lucirse.
Mientras se preparaba para presentar su plato, apareció la chicana de Turco Husaín, que le remarcó con ironía no haber negociado mejor su tiempo. Lejos de dejarlo pasar, Marixa le respondió con picardía: “Bueno, vos jugaste mal, muy malo”.
Incluso recordó una de las bromas que le había hecho durante la cocción: “Me tiró esa araña peluda de juguete espantosa arriba de la estación… Te desubicas Turco, ¿qué queres que te diga? No me estabas ayudando, me estabas arruinando”.
El plato que llevó al frente, jabalí con croute, coliflor, uvas a la crema y salsa de pasas de ciruela, sorprendió al jurado. En medio de la degustación, Damián Betular lanzó una broma sobre el pan que acompañaba la preparación: “Pero, ¿era viejo? ¡Ay por Dios, qué susto me diste! Me asusté de golpe”.
Visiblemente emocionada, Marixa se sinceró frente a los chefs: “Hoy quiero decirles que me sentí por primera vez cocinera, no es una falta de respeto. Me sentí muy segura entendiendo cada paso, porque a veces me alboroto, me pasa de todo, y hoy todos esos pasos no me pasaron”.
Betular siguió con una escena bien hogareña para elogiarla: “Ya que te sentís cocinera, te veo a vos en ese rol de que recibís amigos, pones el fuego, pones la mesa, hace mucho frío afuera y decís ‘chicos, hoy una bondiola espectacular de jabalí para la noche de películas’”.
A su turno, Donato de Santis destacó la actitud de la participante: “Me gusta verte así, cuando te recomponés y decís ‘yo soy lo que soy, valgo lo que valgo’, es muy importante la actitud, salga lo que salga. Hoy cocinaste con mucho entusiasmo, porque sé que vos queres llegar hasta el final, no lo pierdas”.
Pero el cierre más reflexivo llegó de la mano de Germán Martitegui, que le dejó un consejo pensando en lo que viene dentro de la competencia: “El consejo que me aplico a mí mismo, porque vos los otros días te fuiste muy mal, con una devolución que no te gustó, al borde de cometer una locura. ¿Sabes lo que hago yo? El día que hay que controlarse es hoy, hoy no tenes que subirte tanto a los elogios así después no te afectan tanto las críticas”.
Una noche de alivio para Marixa, que pasó de la tensión a la emoción y se fue con elogios… pero también con una advertencia para lo que resta del reality.
¿Quiénes quedaron en riesgo y quién logró salvarse antes de la gala de eliminación?
En una noche cargada de tensión en MasterChef Celebrity (Telefe), Andy Chango se impuso en el duelo frente al Turco Husaín y consiguió esquivar el momento más temido de la semana. Su plato convenció al jurado y le permitió seguir en carrera, mientras su rival quedó al borde del peligro.
La jornada, sin embargo, no fue tan favorable para otros participantes. Emilia Attias y Marixa Balli no lograron destacarse y recibieron el delantal negro, una señal clara de que deberán jugarse todo en el próximo desafío para continuar en el certamen.
A ellos se sumaron el Chino Leunis y Evangelina Anderson, quienes tampoco alcanzaron las expectativas del jurado y quedaron directamente en zona de eliminación. De esta manera, este lunes, 16 de febrero, se vivirá una gala decisiva, con varios famosos luchando por permanecer en la competencia y con un nuevo eliminado que deberá despedirse del reality.