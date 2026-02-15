La ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, permanece conmocionada por la desaparición de Tobías Ariel Suárez, el niño argentino de 12 años que fue arrastrado por la corriente en medio del intenso temporal que azotó la zona el último viernes.
Tobías Ariel Suárez fue visto por última vez durante un temporal en San Lorenzo. Hallaron prendas suyas en el arroyo Tayazuapé y continúa un amplio operativo de rastrillaje con militares y bomberos.
Las imágenes previas a la desaparición del nene argentino en Paraguay
Las autoridades localizaron prendas que pertenecerían al menor en el arroyo Tayazuapé y mantienen un operativo de gran magnitud para intentar dar con su paradero.
En las últimas horas se difundió un video que muestra el momento previo a su desaparición. Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad de una estación de servicio y publicadas por el medio paraguayo ABC, registran al niño cruzando la calle a las 8:20 de la mañana. Vestía una remera celeste, shorts y ojotas, y llevaba un paraguas verde. En la grabación se lo observa detenerse unos segundos bajo el techo del comercio, donde un playero atendía a un motociclista mientras ambos se resguardaban de la lluvia.
Según relató su padre, Reinaldo Suárez, el menor había salido de su casa rumbo a una despensa cercana para comprar café para el desayuno. Minutos después, alrededor de las 8:30, cayó al arroyo Tayazuapé y desde entonces no volvió a ser visto.
En el marco del rastrillaje, las autoridades hallaron un gorro verde que el niño llevaba al momento de su desaparición. El objeto fue encontrado en una zona de difícil acceso del cauce, lo que llevó a concentrar la búsqueda en puntos específicos del arroyo.
El operativo incluye a unos 500 efectivos de las Fuerzas Militares y bomberos voluntarios, que trabajan de manera ininterrumpida. Los rastrillajes se extienden desde el barrio Tayazuapé, en San Lorenzo, hasta la desembocadura en el arroyo Aratirí, cubriendo un radio aproximado de nueve kilómetros.
El padre del menor expresó su dolor y planteó la hipótesis de que su hijo haya intentado cruzar el raudal que inundó la calle del barrio, pero que la fuerza del agua lo arrastró. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó. En declaraciones al canal Telefuturo, agregó: “Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna”.
También manifestó su preocupación por las obras pluviales inconclusas en la zona y señaló que cada vez que llueve se registran situaciones similares. Según informó el diario Última Hora, el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, supervisó personalmente las tareas de búsqueda.