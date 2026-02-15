Las imágenes previas a la desaparición del nene argentino en Paraguay

El ralto del padre del menor desaparecido

Según relató su padre, Reinaldo Suárez, el menor había salido de su casa rumbo a una despensa cercana para comprar café para el desayuno. Minutos después, alrededor de las 8:30, cayó al arroyo Tayazuapé y desde entonces no volvió a ser visto.

En el marco del rastrillaje, las autoridades hallaron un gorro verde que el niño llevaba al momento de su desaparición. El objeto fue encontrado en una zona de difícil acceso del cauce, lo que llevó a concentrar la búsqueda en puntos específicos del arroyo.

El operativo incluye a unos 500 efectivos de las Fuerzas Militares y bomberos voluntarios, que trabajan de manera ininterrumpida. Los rastrillajes se extienden desde el barrio Tayazuapé, en San Lorenzo, hasta la desembocadura en el arroyo Aratirí, cubriendo un radio aproximado de nueve kilómetros.

El padre del menor expresó su dolor y planteó la hipótesis de que su hijo haya intentado cruzar el raudal que inundó la calle del barrio, pero que la fuerza del agua lo arrastró. “Apenas me enteré de que salió bajo la lluvia, yo salí tras él, pero ya no le encontré”, contó. En declaraciones al canal Telefuturo, agregó: “Tengo claro que vivo no lo voy a encontrar, pero necesito su cuerpo para darle una despedida digna”.

También manifestó su preocupación por las obras pluviales inconclusas en la zona y señaló que cada vez que llueve se registran situaciones similares. Según informó el diario Última Hora, el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, supervisó personalmente las tareas de búsqueda.