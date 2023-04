Para evitar nuevos roces con Massa, Alberto Fernández no reemplazará a Antonio Aracre

En ese clima de incertidumbre se vio a Alberto Fernández caminando los pasillos de la Casa Rosada, sumándose el miércoles a la tarde a un encuentro imprevisto con representantes de pueblos originarios que había organizado el secretario de Relaciones Comunitarias, Fernando "Chino" Navarro.

Del otro lado de la grieta oficialista, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, compartía una cumbre con gobernadores en el CFI y un acto con dirigentes de La Cámpora, inaugurando un nuevo servicio de cargas de la empresa Aerolíneas Argentinas. En una entrevista que dió con esa excusa, revivió la máxima crítica de la vicepresidenta, Cristina Kirchner a la gestión: "Hay funcionarios que no funcionan".

“Nuestro gobierno, con la pandemia, con la guerra, con la sequía y con algunos funcionarios que no funcionan, para algunas personas; que cuando no ven actitud y que no se están haciendo todas las cosas que se tenemos que hacer, les genera algún tipo de desesperanza”, lanzó De Pedro en un tono de campaña como uno de los candidatos presidenciales del kirchnerismo.

Massa mantuvo un hermético silencio. Desde Economía, coincidieron con la estrategia de la Casa Rosada de bajar la espuma de la pelea interna a la espera de calmar a los mercados. En la Casa Rosada hicieron el máximo esfuerzo para aclarar que "Massa es el ministro" de Economía y que en el resto del Gabinete no van a hablar más de temas de esa cartera. Primero lo ratificó la portavoz Gabriela Cerruti; después el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

Varias fuentes del entorno del presidente coinciden en que la actitud de Aracre generó tal problema interno en el gobierno que "el presidente no está pensando en reemplazarlo por nadie".

Antonio Aracre con Alberto Fernández.jpg

"No hay problema en que ese cargo quede vacante", señalaron fuentes cercanas al jefe de Estado consultadas por A24.com. Antes del escándalo de los "off" de Aracre, Alberto Fernández le había pedido la renuncia a su antecesor, Julián Leúnda, el ex jefe de Asesores del presidente luego de que quedara involucrado en el escándalo de los chats de la causa de Lago Escondido.

Cuentan en los pasillos de la Casa Rosada que Aracre llegó con una fuerte impronta por sus conocimientos en economía y que estuvo dos semanas llamando al presidente para "presentarle su plan económico", preocupado por la inflación y la caída de reservas; lo consideraba un descontrol macroeconómico.

"Alberto lo invitó a almorzar el lunes en su despacho de la Casa Rosada", relataron las fuentes a A24.com. En ese almuerzo, según confirman, el ex CEO de Syngenta le presentó el plan. El presidente le dijo que se lo lleve al ministro Massa para ver qué se podía hacer.

El relato de la Casa Rosada sostiene que el presidente no le respondió nada, pero cerca de Massa siguen viendo una crítica de Alberto Fernández a su gestión. La incertidumbre ante una eventual ruptura del principal ministro con el presidente, terminó colapsando los mercados y Alberto Fernández una vez más, cedió pidiéndole la renuncia a su amigo.

https://twitter.com/alferdez/status/1648467300478230530 Gracias querido amigo @tonyaracre por tu valiosa participación en nuestro Gobierno. Sé que ambos soñamos con un país más justo y seguiremos trabajando para conseguirlo. https://t.co/5Ok0lz06o5 — Alberto Fernández (@alferdez) April 18, 2023

Pero desde el massismo, vieron una vez más que la relación tensa no era con Aracre sino con el propio presidente, que en reuniones con sus colaboradores más cercanos, dejó trascender su desacuerdo con la marcha de la economía. Mientras Alberto Fernández sostiene a Miguel Pesce en el Banco Central, crecen las críticas al funcionario desde el kirchenrismo y el equipo de Massa por la administración de las reservas y las tasas de interés.

Un mensaje en Twitter compartido y más tarde borrado por la titular de AYSA y esposa de Massa, Malena Galmarini, reflejó el malestar en la relación entre Massa Alberto Fernández, que algunos atribuyen operaciones que habría impulsado el presidente contra el ministro, en el marco de la eventual competencia por la sucesión presidencial.

La novela terminó con el presidente pidiéndole al jefe de gabinete y posible candidato presidencial en su nombre, Agustín Rossi, que salga a aclarar en los medios que Massa es el ministro de Economía y que es el único capacitado para hablar de las medidas económicas, además del propio presidente.

La respuesta de Massa

Sergio Massa-Estados Unidos.jpg Sergio Massa tendrá una agenda súper cargada este viernes en Estados Unidos (Foto: Telam).

Massa evitó pronunciarse públicamente sobre el escándalo de la Casa Rosada y se mostró en actos de gestión con un respaldo del asesor especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para América Latina, Juan González.

Según un comunicado difundido por Economía, González valoró la gestión que viene desarrollando Sergio Massa al frente del ministerio de Economía, y ratificó que los Estados Unidos está dispuesto a “jugar un papel constructivo” para “ayudar a la Argentina”.

“Sergio, en particular, está avanzando con pasos concretos, pero el desafío es enorme", señaló el funcionario durante un evento internacional realizado por la agencia española de noticias EFE.

González señaló que "en las conversaciones que hemos tenido con él (por Massa), la línea final es que tienen que ser el Departamento del Tesoro, el FMI, el Banco Mundial y el BID quienes lleguen a cómo abordar estos desafíos. Estados Unidos siempre juega un papel constructivo en esa conversación, incluida la Casa Blanca".

Las declaraciones del funcionario norteamericano en respaldo de Massa se conocieron una semana después de las reuniones que mantuvo el ministro de Economía en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial, que se llevó a cabo en Washington.

Y se da en medio de una creciente preocupación en los principales despachos de la Casa Rosada por la nueva escalada del dólar y la inflación que según reconoció el jefe de Gabinete, el gobierno de Alberto Fernández "no pudo resolver".