Intrigas de palacio, tensión cambiaria y una renuncia: cómo vivió el Gobierno la jornada más tensa desde que Massa llegó a Economía

"Con eje en energía y economías regionales, Massa recibió a Weretilneck y Figueroa", señaló el Ministerio de Economía al término del encuentro que tuvo lugar este martes al mediodía en el quinto piso del Palacio de Hacienda.

Mientras tanto, en la City porteña, el dólar Blue trepaba a $421 y los dólares financieros como el MEP y el CCL en menor medida superaron los $400, mientras el dólar agro no lograba los efectos de liquidación para fortalecer las reservas del BCRA, en la medida que esperaba el Gobierno.

Massa con los "gobernadores ganadores"

Sergio Massa recibió a los gobernadores de Neuquén, Rolo Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck en el Ministerio de Economía. Foto MECON.jpg

Según informaron fuentes cercanas a Massa, el ministro y los gobernadores electos en Neuquén y Río Negro mantuvieron un almuerzo de trabajo en el Ministerio de Economía, donde "dialogaron sobre la agenda del norte patagónico, entre ellos, temas de infraestructura energética y producción frutícola".

Durante el encuentro, avanzaron sobre la incorporación de la fruta al programa de incremento exportador para promover mayores exportaciones de pera y manzana, tanto en Neuquén como en Río Negro.

Analizaron, también, el impacto del proceso de devolución de las represas hidroeléctricas a la nación y las provincias, así como el complejo eléctrico Comahue. Además, dialogaron sobre la adjudicación de la obra de interconexión eléctrica de Neuquén y Villa La Angostura, y la adjudicación de fondos para la obra de gas para Añelo.

Asimismo, evaluaron las exportaciones futuras de gas y petróleo de Vaca Muerta y el impacto concurrente desde el punto de vista tributario que podrían tener de manera positiva tanto la nación como las provincias.

Cumbre de Sergio Massa con gobernadores aliados de Neuquén, Río Negro a los que se sumó el chubutense, Mariano Arcioni. Foto Mecon..jpg

Más tarde se sumó otro gobernador aliado al massista Frente Renovador, Mariano Arcioni, de Chubut a la charla con Massa y sus pares de Neuquén y Río Negro. Se trata de tres provincias con recursos estratégicos como el gas y el petróleo, a los que el Gobierno nacional apuesta para aumentar las exportaciones y salir de la crisis por la restricción externa.

Los rumores sobre Massa, la estampida del dólar Blue y la desmentida de Cerruti

"Hola Leandro, desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean...". La polémica frase pertenece a la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti.

desconozco cuáles serían las altísimas fuentes porque no es ninguno de los altísimos funcionarios a los que consulté. Pero en la Casa Rosada ni filtramos ni desmentimos inventos periodísticos. Más allá de la novela que algunos medios crean... https://t.co/DHA0l3DeKD — Gabriela Cerruti (@gabicerru) April 18, 2023

De esa manera, la vocera de Alberto Fernández, salió a desmentir en un mensaje en redes sociales como Twitter, a los rumores periodísticos sobre una inminente salida del ministro Sergio Massa del Ministerio de Economía, y de supuestas especulaciones en "off the record" de la Casa Rosada con su reemplazo por un funcionario muy cercano al presidente, el jefe de Asesores de Presidencia y ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre. Finalmente terminó renunciando Aracre y Alberto Fernández aceptó la renuncia.

Mientras candidatos presidenciales de la oposición, como Patricia Bullrich y Javier Milei, participaban de una cumbre con empresarios en Bariloche en la que presentaron sus respectivos plan de "estabilización" y de dolarización, en caso de ganar las próximas elecciones y llegar a ser gobierno desde el 10 de diciembre de 2023.

Pero otra versión que generó nerviosismo en el mercado, surgió a partir del rumor de que en la última reunión de Massa con el FMI en Washington para renegociar las metas del acuerdo, el organismo internacional le habría aconsejado al ministro de Economía a que haga una devaluación para frenar la inflación y la sangría de reservas.

Alberto Fernández en Casa Rosada con el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus anunció jerarquización salarial a científicos del CONICET. Foto Presidencia..JPG

En tanto, se vivió otra jornada de extremo nerviosismo y rumores de internas entre el ministro de Economía y el titular del Banco Central, el albertista Miguel Pesce. El presidente Alberto Fernández se mostró totalmente alejado de la crisis y recibió a científicos del CONICET en Casa Rosada para anunciar aumentos salariales y de becas para el sector.