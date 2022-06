Para Juan Manuel Urtubey el interior de la Argentina es como "África Central" y la Ciudad es como Europa

Urtubey se refirió así al reclamo judicial que llevó a cabo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para conseguir la devolución de un porcentaje de coparticipación que el presidente Alberto Fernández decidió recortarle al distrito, por considerar, a su vez, que su antecesor, Mauricio Macri, había incrementado de manera arbitraria.

"No sólo quiero discutir federalismo fiscal, veamos cuál es la tasa de radicación de empresas en la Argentina y por qué en mi provincia, Salta, o en Formosa, tenés sólo el 8 por ciento de la generación de empresas de la región. Las condiciones de desarrollo están dadas acá", remarcó el ex gobernador en declaraciones formuladas a la TV Pública.

Urtubey aclaró que "no hay que sacar lo de acá (Ciudad de Buenos Aires), hay que generar condiciones de desarrollo" en la región de la que proviene.

Para Urtubey, el Frente de Todos "está terminado"

urtubey-frente-de-todos-cristina.jpg

En relación a la posibilidad de participar como dirigente peronista en una elección primaria el año que viene en el oficialismo, Urtubey fue contundente y afirmó que a su entender "el Frente de Todos está terminado".

El ex gobernador de Salta venía de participar de un encuentro realizado por la coalición oficialista, realizada en Mendoza y convocada por la senadora alineada con la vicepresidenta Cristina Kirchner, Anabel Fernández Sagasti.

Sin embargo, más allá de su presencia allí, trazó diferencias con ese espacio. "Lo que planteamos en 2019 y que fracasó, quizás hoy tiene las condiciones dadas", indicó.

Además, consideró que las fuerzas políticas están fragmentadas "en cuatro cuartos", los que serían el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los dirigentes libertarios que se identifican con el diputado Javier Milei, y un espacio que, de acuerdo a lo señalado, buscaría explorar.

"Debe haber un gobierno de coalición en base a ideas", sostuvo el dirigente peronista.

El coqueteo de Juntos por el Cambio con Urtubey y el surgimiento de Milei

Urtubey_Telam.jpg

Urtubey reveló que Juntos por el Cambio lo "tanteó mil veces e incluso" le "ofrecieron ser candidato de ese espacio", pero aclaró que no está identificado políticamente con los lineamientos que allí se expresan.

"No me engancho en esa historia, no funcionó ni este gobierno ni el anterior. Argentina ya no está tan polarizada, veo una Argentina de cuartos, fragmentada. No soy parte del Frente de Todos ni estoy dispuesto a serlo, lo plantee en Mendoza. Creo en la distribución de la riqueza, pero primero la tenemos que generar", precisó.

Por otra parte, consideró que la cantidad de adhesiones que tuvo en las últimas semanas el diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei responde a una reacción "natural" frente al fracaso de la dirigencia tradicional.

"Si el sistema no da respuesta, es una expresión lógica, también del odio, todo junto, pero no hay una solución ahí ni de casualidad. Es un catalizador", puntualizó.