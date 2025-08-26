A24.com

Nació Catalina, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: la primera y tierna foto

Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg se convirtieron en padres por segunda vez como pareja con la llegada de su hija Catalina. Se trata del segundo hijo para ellos, después de Bautista.

26 ago 2025, 20:43
En una fuerte lucha por volver a ser padres, Nicolás Magaldi, conductor y periodista, celebró la llegada de Catalina, junto a su pareja, la modelo e influencer Betiana Wolenberg.

En Instagram, el periodista compartió la primera imagen de la recién nacida junto a un mensaje profundo, que reflejaba ese deseo de volver a agrandar la familia que tantas veces habían mencionado. “Bienvenida, Cata. Soñamos tanto con vos, que cada intento, cada silencio y cada espera fueron parte de este camino que hoy se convierte en vida”, escribieron.

El conductor también habló del amor que comparte con Betiana y de su rol como padre: “Con Betu aprendimos que el amor se mide en la fuerza para seguir, en la paciencia de confiar y en la esperanza que nunca se apaga. Bauti nos enseñó lo que significa ser papás, y vos llegás para mostrarnos que el corazón siempre guarda un lugar más para latir más fuerte”.

“Hoy somos cuatro. Y después de tanto, lo único que queda es agradecer y explotar de felicidad. Porque todo lo que costó, nos trajo hasta acá. Y acá es el lugar más lindo del mundo”, concluyó emocionado.

Nicolás Magaldi

Betiana y Nico ya eran padres de Bauti. Pero el deseo de volver a agrandar la familia los llevó a comenzar un nuevo camino, que no fue sencillo. En medio de los tratamientos, atravesaron la pérdida de un embarazo ectópico y enfrentaron múltiples frustraciones.

Así celebraba Nicolás Magaldi la llegada de Bautista, su primer hijo

En 2017, Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas con el nacimiento de su primer hijo, Bautista, y el conductor lo dejó bien claro en sus redes sociales.

"Bienvenido al mundo, hijo hermoso. Dios te bendiga. ¡Hola, Bauti! Gracias @betianawolenberg por este milagro de la vida", expresó el conductor en Instagram tras la llegada del pequeño.

Nicolás Magaldi y su hijo Bautista

En aquel momento, Magaldi habló en exclusiva con PrimiciasYa y contó cómo estaba viviendo sus primeros días como padre primerizo junto a su pareja. "Estamos muy felices, es una bendición. Nuestro hijo es hermoso. Tanto la mamá, Betiana, como Bautista están muy bien", mencionó.

     

 

