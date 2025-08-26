Nació Catalina, la hija de Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg: la primera y tierna foto

Nicolás Magaldi

Betiana y Nico ya eran padres de Bauti. Pero el deseo de volver a agrandar la familia los llevó a comenzar un nuevo camino, que no fue sencillo. En medio de los tratamientos, atravesaron la pérdida de un embarazo ectópico y enfrentaron múltiples frustraciones.

Así celebraba Nicolás Magaldi la llegada de Bautista, su primer hijo

En 2017, Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg vivieron uno de los momentos más importantes de sus vidas con el nacimiento de su primer hijo, Bautista, y el conductor lo dejó bien claro en sus redes sociales.

"Bienvenido al mundo, hijo hermoso. Dios te bendiga. ¡Hola, Bauti! Gracias @betianawolenberg por este milagro de la vida", expresó el conductor en Instagram tras la llegada del pequeño.

Nicolás Magaldi y su hijo Bautista

En aquel momento, Magaldi habló en exclusiva con PrimiciasYa y contó cómo estaba viviendo sus primeros días como padre primerizo junto a su pareja. "Estamos muy felices, es una bendición. Nuestro hijo es hermoso. Tanto la mamá, Betiana, como Bautista están muy bien", mencionó.