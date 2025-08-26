Yanina Latorre reveló nuevos detalles del polémico historial de Martín Migueles, el hombre que saldría con Wanda Nara

Más adelante, Yanina reveló datos sobre el historial personal de Migueles: "Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que reconoció. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 quedó embarazada, él nunca conoció al niño, se llama León. Con esta chica tiene juicio por alimentos".

Además, sumó una denuncia grave: "Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo estando embarazada para ponerse de novia con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".

Con quién estaría saliendo Wanda Nara y cómo se vincula con Elías Piccirillo y Jésica Cirio

Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al revelar quién sería el nuevo hombre que habría conquistado el corazón de Wanda Nara. Según la panelista, el sujeto tendría vínculos con Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio.

Mientras mostraba una historia publicada por Wanda en sus redes sociales, Martino señaló: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".

Más adelante, Majo compartió más información sobre el supuesto nuevo "chongo": "Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", comentó.

Cuando Ximena Capristo quiso saber si el vínculo tenía alguna conexión con Cirio, Martino no dudó en responder: "Sí, señora". Y añadió: "El señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo". Ante esta revelación, Yanina Latorre reaccionó con sarcasmo: "Ay, Wanda, dónde te metiste".

A continuación, Martino amplió la información: "Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras...". En ese momento, desde el panel lanzaron una pregunta con sorpresa: "¿La pulsera era de Jésica?". "Obvio", respondió Majo, confirmando la sospecha.

Para cerrar, la panelista lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa". Como era de esperarse, Yanina Latorre remató con su estilo inconfundible: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".