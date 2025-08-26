Yanina Latorre reveló nuevos detalles del polémico historial de Martín Migueles, el hombre que saldría con Wanda Nara

Este martes, en Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre y Majo Martino compartieron nuevos detalles sobre Martín Migueles, el hombre que estaría saliendo con Wanda Nara y que, además, es socio de Elías Piccirillo, ex de Jésica Cirio.
"Salen hace dos o tres meses", comenzó diciendo la panelista. "Los presentó el Tano, que es un amigo de Wanda, que es amigo de Chaco, su peluquero", precisó la conductora.
En ese momento, Martino sumó información sobre cómo Wanda se habría enterado del pasado de Migueles: "Ayer nos preguntamos si Wanda sabía todo el prontuario de Martín Migueles y la realidad es que lo supo desde un principio, porque llamó por teléfono a una persona del mundo del espectáculo y le consultó qué onda. Esa persona le dijo 'no te metas ahí, está en la causa de Piccirillo'. Wanda le dijo 'ah, ok' y se metió de cabeza".
Y agregó: "Dicen que es un estilo que le gusta mucho a Wanda, porque es como machote, pero también lleva cartera".
Más adelante, Yanina reveló datos sobre el historial personal de Migueles: "Tiene varias exmujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que reconoció. Pero con una mujer de hace unos años, en 2020 quedó embarazada, él nunca conoció al niño, se llama León. Con esta chica tiene juicio por alimentos".
Además, sumó una denuncia grave: "Tiene denuncia por violencia de género con la madre de su hijo. Perdió todos los juicios. La echó de la casa a la mamá de su hijo estando embarazada para ponerse de novia con una que trabajaba en una inmobiliaria de Nordelta".
Este lunes, en Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino dejó a todos boquiabiertos al revelar quién sería el nuevo hombre que habría conquistado el corazón de Wanda Nara. Según la panelista, el sujeto tendría vínculos con Elías Piccirillo, expareja de Jésica Cirio.
Mientras mostraba una historia publicada por Wanda en sus redes sociales, Martino señaló: "La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia con un corazón rojo, se la regaló él".
Más adelante, Majo compartió más información sobre el supuesto nuevo "chongo": "Él se llama Martín Migueles. ¿Saben dónde vive él? Él no tiene casa propia, se la dieron como parte de pago, le deben muchísima guita, todo muy turbio", comentó.
Cuando Ximena Capristo quiso saber si el vínculo tenía alguna conexión con Cirio, Martino no dudó en responder: "Sí, señora". Y añadió: "El señor es quien le lleva la comida a la cárcel todos los días al señor Piccirillo". Ante esta revelación, Yanina Latorre reaccionó con sarcasmo: "Ay, Wanda, dónde te metiste".
A continuación, Martino amplió la información: "Piccirillo le dio su casa, porque le debe muchísima plata. Como forma de pago le firmó un contrato de alquiler por diez años. Como la casa está repleta de pulseras...". En ese momento, desde el panel lanzaron una pregunta con sorpresa: "¿La pulsera era de Jésica?". "Obvio", respondió Majo, confirmando la sospecha.
Para cerrar, la panelista lanzó una frase que encendió aún más la polémica: "Es el socio de Piccirillo, está metido en todos los quilombos de Piccirillo, y de hecho su nombre está en la causa". Como era de esperarse, Yanina Latorre remató con su estilo inconfundible: "Wanda tiene una puntería para levantar tipos".