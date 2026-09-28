Docentes universitarios convocan a otro paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.

El planteo de los gremios de docentes y no docentes universitarios

La resolución se conoció en medio del reclamo de universidades y gremios por una recomposición salarial del 33,4%.

El conflicto se profundizó tras las fallidas paritarias del 17 de septiembre. En ese contexto, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro escalonado de 23 días y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

Los gremios advirtieron a través de un comunicado que "dicho límite vence este 30 de septiembre e implica la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, destinados a salarios y becas estudiantiles".

El planteo central de CONADU, ADUBA y APUBA es la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones cuestionan el incumplimiento de la norma por parte del Gobierno nacional y sostienen que esa situación se mantiene desde hace casi un año.

Las jornadas de protesta se encuadran dentro del plan de lucha que desembocará el próximo 15 de octubre en la quinta Marcha Federal Universitaria desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.