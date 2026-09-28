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Docentes universitarios convocan a otro paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la ley de Financiamiento

Docentes universitarios convocaron a otro paro nacional de 72 horas en reclamo por el cumplimiento de la ley de Financiamiento. Exigen la recomposición salarial del 33,4% y retroactivos. El 30 vence el plazo impuesto al Gobierno por la justicia.

Las universidades públicas anunciaron un paro de 72 hs desde este iércoles 30 de septiembre. (Foto: archivo)

Las universidades públicas anunciaron un paro de 72 hs desde este iércoles 30 de septiembre. (Foto: archivo)

Los gremios de docentes universitarios convocaron a un nuevo paro nacional de 72 horas a partir de este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, inclusive. La medida de fuerza reclama al Gobierno nacional el "efectivo cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, la recomposición del 33,4% pendiente sobre los haberes percibidos y el pago del retroactivo".

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Según señalan los gremios, "el reclamo se da por el incumplimiento oficial tras más de 342 días desde que fuera promulgada la ley 27.795 de Financiamiento Universitario".

En este marco, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 notificó el 21 de septiembre pasado al Poder Ejecutivo nacional para que ejecute la medida cautelar en un plazo de cinco días hábiles.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.

El planteo de los gremios de docentes y no docentes universitarios

La resolución se conoció en medio del reclamo de universidades y gremios por una recomposición salarial del 33,4%.

El conflicto se profundizó tras las fallidas paritarias del 17 de septiembre. En ese contexto, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro escalonado de 23 días y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.

Los gremios advirtieron a través de un comunicado que "dicho límite vence este 30 de septiembre e implica la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, destinados a salarios y becas estudiantiles".

El planteo central de CONADU, ADUBA y APUBA es la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario. Las organizaciones cuestionan el incumplimiento de la norma por parte del Gobierno nacional y sostienen que esa situación se mantiene desde hace casi un año.

Las jornadas de protesta se encuadran dentro del plan de lucha que desembocará el próximo 15 de octubre en la quinta Marcha Federal Universitaria desde que asumió el Gobierno de Javier Milei.

En pocas palabras

  • Paro nacional: Docentes universitarios convocaron a 72 horas de paro desde el 30/9 al 2/10.
  • Reclamos: Exigen cumplimiento de la Ley de Financiamiento, 33,4% de recomposición salarial y pago de retroactivos.
  • Plazo judicial: La justicia intimó al Poder Ejecutivo a cumplir con la ley bajo apercibimiento de multas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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