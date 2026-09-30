Financiamiento Universitario: en medio de un nuevo paro, la Justicia extendió el plazo para que el Gobierno cumpla con la ley

"No surge... respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste", señaló el juez en el fallo.

El magistrado consideró que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026, fecha en que quedó firme la cautelar "resultó ser del 312,19%".

Paro y marcha docente en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento

Por su parte, docentes y rectores universitarios iniciaron este miércoles un nuevo paro por 72 horas y convocaron a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre. Con esas medidas de fuerza buscan reclamar lo que, consideran, les adeuda el Gobierno de acuerdo a los cálculos referidos en la ley.

Según esos cálculos, el aumento salarial que el Gobierno debe pagar rondaría el 33% para cumplir con la ley en función del 312,19% de inflación acumulada desde que asumió el gobierno de Milei.

El reclamo de los docentes universitarios que convocaron a una nueva marcha federal para el 15 de octubre. (Foto: redes sociales).

Todo este capítulo judicial interminable va en paralelo con un nuevo paro universitario, esta vez por 72 horas, que se inició este miércoles en todas las universidades nacionales.

Por otra parte, hay expectativa de que en breve el juez Cormick pueda expedirse sobre la cuestión de fondo de la demanda que planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que es la validez y aplicación total de la ley del Congreso frente a un decreto de Milei que promulgó la normativa pero llegar a aplicarla. El argumento del oficialismo fue que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento.