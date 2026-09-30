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RECLAMO DE UNIVERSIDADES

Financiamiento Universitario: en medio de un nuevo paro, la Justicia extendió el plazo para que el Gobierno cumpla con la ley

Un fallo judicial prorrogó por otros cinco días el plazo para que el Gobierno cumpla con la ley de Financiamiento Universitario, mientras docentes y universidades comenzaron nuevo paro de 72 horas.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
La justicia emplazó al Gobierno a que cumpla en 5 días el pago de aumentos salariales a docentes universitariosregidos por IPC. (Foto: archivo). 

La justicia emplazó al Gobierno a que cumpla en 5 días el pago de aumentos salariales a docentes universitariosregidos por IPC. (Foto: archivo). 

El juez federal en lo Contencioso Administrativo, Martín Cormick, prorrogó por otros cinco días el plazo con el que intimó al Gobierno nacional a cumplir con todos los términos de la ley de Financiamiento Universitario, que incluye la actualización salarial de docentes y no docentes y de becas estudiantiles.

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La decisión responde a una apelación que había presentado el Gobierno tras la intimación recibida con un fallo anterior del 22 de septiembre. Sin embargo, el juez respondió con una nueva intimación al Estado nacional para que cumpla con la cautelar y con la advertencia de que, si no lo hace, aplicará multas diarias.

En su resolución, el juez recordó que la cautelar firmada en diciembre pasado quedó firme después del fallo de la Corte Suprema del 25 de junio, que también había rechazado el último recurso presentado por el Gobierno en el que rechazó la ley, bajo el argumento de que el Congreso no había determinado las partidas del Presupuesto para destinarlas a las universidades.

El juez consideró además que el Gobierno cayó en un "cumplimiento parcial" de la ley, y desestimó los argumentos de la Secretaría de Educación Universitaria que aseguró haber cumplido con la ley. Esa área presentó el acta paritaria docente firmada con los gremios en junio pasado, por la cual ya se encuentra aplicado el 21,3% de aumento retroactivo, más un 3% de octubre.

"No surge... respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste", señaló el juez en el fallo.

El magistrado consideró que la inflación acumulada entre el 1° de diciembre de 2023 y el mes de junio de 2026, fecha en que quedó firme la cautelar "resultó ser del 312,19%".

Paro y marcha docente en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento

Por su parte, docentes y rectores universitarios iniciaron este miércoles un nuevo paro por 72 horas y convocaron a una nueva marcha federal universitaria para el 15 de octubre. Con esas medidas de fuerza buscan reclamar lo que, consideran, les adeuda el Gobierno de acuerdo a los cálculos referidos en la ley.

Según esos cálculos, el aumento salarial que el Gobierno debe pagar rondaría el 33% para cumplir con la ley en función del 312,19% de inflación acumulada desde que asumió el gobierno de Milei.

El reclamo de los docentes universitarios que convocaron a una nueva marcha federal para el 15 de octubre. (Foto: redes sociales).

El reclamo de los docentes universitarios que convocaron a una nueva marcha federal para el 15 de octubre. (Foto: redes sociales).

Todo este capítulo judicial interminable va en paralelo con un nuevo paro universitario, esta vez por 72 horas, que se inició este miércoles en todas las universidades nacionales.

Por otra parte, hay expectativa de que en breve el juez Cormick pueda expedirse sobre la cuestión de fondo de la demanda que planteó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que es la validez y aplicación total de la ley del Congreso frente a un decreto de Milei que promulgó la normativa pero llegar a aplicarla. El argumento del oficialismo fue que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Justicia extendió plazo: El Gobierno tiene 5 días más para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
  • Nuevo paro y marcha: Docentes y universidades iniciaron un paro de 72 horas y convocan a marcha federal.
  • Fallo judicial: El juez intimó al Estado a cumplir la ley o aplicará multas diarias por actualización salarial y becas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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