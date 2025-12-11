¿Mauro Icardi y la China Suárez dejan Turquía? El importante club que podría cambiar su futuro por completo
Mauro Icardi disfruta de su presente en Turquía junto a la China Suárez, pero los rumores sobre su futuro deportivo no se detienen.
Mientras Mauro Icardi disfruta de su presente en Turquía junto a la China Suárez y continúa ligado contractualmente al Galatasaray, comenzaron a circular nuevas versiones sobre su futuro deportivo. El delantero, considerado ídolo en el club turco, estaría en la mira de otro gigante europeo, lo que disparó especulaciones sobre una posible mudanza de la pareja a Italia.
Eel periodista Ekrem Konur informó a través de sus redes sociales: "¡El AC Milan agregó a Mauro Icardi a su lista! El club busca un delantero experimentado que no sea titular en todos los partidos".
La posibilidad de que Icardi regrese a la Serie A, donde ya dejó huella con la camiseta del Inter, genera expectativa entre los hinchas y abre un nuevo capítulo en su carrera.
Por ahora, no hay confirmaciones oficiales, pero el rumor ya instaló la pregunta: ¿será el próximo destino de Icardi y la China Suárez la ciudad de Milán?
Qué dijo Mauro Icardi sobre su posible salida del Galatasaray
Tras la fuerte difusión de rumores que aseguraban que Mauro Icardi estaba cerca de despedirse del Galatasaray —debido a la supuesta decisión de la dirigencia de no extenderle el vínculo—, el futbolista decidió reaparecer en sus redes sociales con un mensaje contundente, apuntando directamente contra la prensa turca.
Molesto por las versiones que se multiplicaban, el delantero rosarino negó cualquier tipo de comunicación oficial del club y subrayó que la información carecía de sustento. Con un tono encendido, remarcó que ni él ni su representante habían recibido llamados y criticó con dureza las especulaciones que se instalaron en los últimos días.
"Entiendo que mi nombre les vende y que algunos periodistas turcos quieren instalar que me llamaron del club para informarme de mi no renovación de contrato, pero no solo no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco", expresó el jugador a través de su cuenta de Instagram.
En otro tramo de su descargo, Icardi precisó cuál es la vigencia de su contrato y cuestionó el trasfondo de las noticias que aparecieron justo después de una derrota del equipo: "¿Quieren vender una noticia que no es noticia —porque mi contrato termina en junio de 2026— para tapar la derrota de ayer?".
Icardi continuó con un mensaje firme, dejando en claro que no permitirá que se utilice su figura para desviar la atención. "No permito que usen mi imagen para eso. Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipótetico caso que me vaya antes es solamente y 100% decisión mía, de nadie más. Les mando un beso", sostuvo.
Luego, cerró su descargo con una frase que no dejó lugar a dudas sobre su futuro inmediato: "Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar".