Dos figuras confirmaron su participación en Gran Hermano: Generación Dorada

¿Qué dijo Santiago del Moro sobre su continuidad en Telefe?

La renovación del contrato de Santiago del Moro con Telefe, firmada a mediados de octubre, no pasó inadvertida entre sus seguidores. Apenas se confirmó, el conductor acudió a sus redes para celebrar el acuerdo. En sus historias de Instagram expresó su alegría con un mensaje directo a su audiencia: “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”. Con esas palabras dejó en claro el entusiasmo por esta nueva etapa y la importancia que tiene para él continuar ligado al canal líder del país. El acuerdo prolonga su presencia en una pantalla que domina el rating y afianza su vínculo con una de las señales más influyentes del entretenimiento local.

Desde que llegó a Telefe en 2016, Del Moro se convirtió en un protagonista indiscutido de la programación. Su conducción en Gran Hermano marcó un antes y un después en su carrera, no solo por el impacto del formato, sino también por la cercanía que logró generar con los participantes y la audiencia. Su estilo directo, su capacidad para manejar situaciones emotivas y los momentos de tensión del reality lo consolidaron como una figura clave. A la televisión le suma su presencia diaria en El Club del Moro por La 100, donde cada mañana mantiene un vínculo fuerte con los oyentes. Ese trabajo constante fue reconocido este año con un Martín Fierro al mejor conductor, una distinción que reafirma su peso dentro de la industria.