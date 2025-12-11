Dos figuras confirmaron su participación en Gran Hermano: Generación Dorada

Ángel de Brito contó en Bondi Live que hay dos figuras confirmadas para Gran Hermano: Generación Dorada. En 2026, el popular formato vuelve a la pantalla de Telefe con una versión renovada.
Ángel de Brito anunció dos famosos que estarán en Gran Hermano: Generación Dorada, que llega a Telefe en 2026.
En la próxima edición, en la casa estarán como participantes famosos, influencers y desconocidos.
"Hay cambios en Gran Hermano. Algunos ya se van a ir anunciando. Todavía no está definido el panel de especialistas, pero sí está definidio el streaming... van a estar en el streaming Fede Bongiorno y La Tora", contó Ángel de Brito en su programa, Ángel Responde.
"¡Felicitaciones a Fede! Gran Hermano es su programa favorito. Primero se lo ofreceron a Fede solo y después se sumó La Tora. La van a rimper. Si hay alguien que sabe de este formato es Fede. Me alegra mucho... me lo había contado hace mucho, pero no lo podía decir todavía", concluyó.
La renovación del contrato de Santiago del Moro con Telefe, firmada a mediados de octubre, no pasó inadvertida entre sus seguidores. Apenas se confirmó, el conductor acudió a sus redes para celebrar el acuerdo. En sus historias de Instagram expresó su alegría con un mensaje directo a su audiencia: “Amigos, estoy muy feliz, contrato firmado con Telefe por 5 años más, gracias al canal por la oportunidad y la confianza en mi laburo y a ustedes por estar siempre ahí”. Con esas palabras dejó en claro el entusiasmo por esta nueva etapa y la importancia que tiene para él continuar ligado al canal líder del país. El acuerdo prolonga su presencia en una pantalla que domina el rating y afianza su vínculo con una de las señales más influyentes del entretenimiento local.
Desde que llegó a Telefe en 2016, Del Moro se convirtió en un protagonista indiscutido de la programación. Su conducción en Gran Hermano marcó un antes y un después en su carrera, no solo por el impacto del formato, sino también por la cercanía que logró generar con los participantes y la audiencia. Su estilo directo, su capacidad para manejar situaciones emotivas y los momentos de tensión del reality lo consolidaron como una figura clave. A la televisión le suma su presencia diaria en El Club del Moro por La 100, donde cada mañana mantiene un vínculo fuerte con los oyentes. Ese trabajo constante fue reconocido este año con un Martín Fierro al mejor conductor, una distinción que reafirma su peso dentro de la industria.