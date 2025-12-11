El impensado gesto de Jorge Rial hacia su hija, Morena, mientras esperan la confirmación de su embarazo
A la espera de la confirmación sobre si está o no embarazada, Jorge Rial sorprendió con un gesto hacia Morena que podría ser determinante y que acrecienta las chances de que lo que circula sea real.
Morena Rial avanza con los estudios médicos para determinar si está embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con Rodrigo, con quien mantuvo un vínculo de seis meses.
La noticia despertó un fuerte interés público, especialmente porque desde fines de septiembre permanece detenida en la Unidad 51 de Magdalena, un lugar donde atravesó momentos muy difíciles durante varias semanas. Con el correr de los días fue sorteando distintas situaciones y adaptándose al régimen del penal, mientras sigue a la espera de que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria.
En medio de este escenario complejo, logró recomponer el diálogo con Jorge Rial en algunas visitas, algo que —según su entorno— le brinda cierta tranquilidad emocional en uno de los períodos más duros de su vida. Esta posibilidad de convertirse nuevamente en abuelo hizo que considerara necesario volver a visitar el penal donde su hija está detenida. "Con Jorge tiene relación ahora pero estuvo mucho tiempo peleada y separada", dijo Guido Zaffora.
En DDM (América TV) contaron que el periodista visitó a su hija este jueves 11 de diciembre, hecho que acrecentó los rumores sobre la posibilidad de que la joven estuviera esperando su tercer hijo.
"Morena a mí me comenta una situación. Entiendo de que estaban todos los parámetros, como el retraso y varias cuestiones que le venían sucediendo, de que estaba embarazada, y lo expusimos ante la Cámara. No fue tanto una estrategia, porque ella no se quería presentar, no quería que se supiese o que se indagara sobre ese tema", contó Cipolla.
Cuántos hijos tiene Morena Rial
Morena Rial es madre de dos hijos: Francesco, de seis años, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni, y Amadeo, de poco más de un año, nacido de su vínculo con Matías Ogas.
El vínculo con ambos padres está marcado por fuertes tensiones. Con Ambrosioni, la relación terminó en un largo conflicto judicial por la tenencia de Francesco. En octubre de 2024, la Cámara de Familia N.º 2 de Córdoba revocó la tenencia compartida, por lo que el niño quedó viviendo de forma permanente con su padre en esa provincia.
Por su parte, la relación con Ogas, padre de Amadeo, también se deterioró tras el nacimiento del bebé. Tras una breve relación, se separaron y en más de una oportunidad hubo fuertes cruces entre ellos en redes sociales, con acusaciones cruzadas sobre el cuidado del niño.
El pequeño de un año quedó al cuidado de su abuelo, Jorge Rial, y de su tía, Rocío, luego de que la influencer fuera detenida y trasladada a la prisión de Magdalena por los robos reiterados en los que está imputada. En enero de este año, una de las detenciones generó repercusión cuando trascendieron imágenes en televisión donde se la veía con el bebé en brazos al momento del operativo.