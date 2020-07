Patricia Bullrich se metió en el conflicto entre Frederic y Berni: "La seguridad está en manos de dos ministros que se matan y pelean entre ellos"

Kicillof, Frederic y Berni en la reunión que mantuvieron ayer para mejorar la seguridad. (Foto: Gobierno de la provincia de Buenos Aires)

La exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, opinó este jueves en #Doman910 por Radio La Red sobre el conflicto entre la actual responsable de la cartera, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni. Le pareció un "despropósito" este conflicto y consideró que "la seguridad está en manos de dos ministros que se matan y pelean".

"Me parece un despropósito que en un auge de inseguridad que estamos viviendo haya un nivel tal de agresión entre ambos ministros que ponen en jaque la seguridad de los argentinos. La seguridad está en manos de dos ministros que se matan y pelean entre ellos", sentenció la actual presidenta del PRO.

Bullrich hace mención a la última reunión que mantuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, Frederic y Berni para coordinar cuestiones de seguridad. La intención era llegar a un acuerdo, pero los cortocircuitos se hicieron presentes y habrían terminado a los gritos. “¿Vas a desenfundar o hacés esto porque soy mujer?”, sería la chicana que le arrojó Frederic a Berni, según declaró el ministro bonaerense.

Sobre los delitos en la provincia de Buenos Aires, Bullrich expresó: "La situación es insostenible, hoy no hay una estrategia. Algunos le tiraron la pelota a los intendentes. En seguridad tenés que tener un plan minuto a minuto. Hay que saber qué bandas tenés y dónde hay que ir a buscarlas".

Además, la exfuncionaria macrista consideró que la cuarentena y el aislamiento trajo aparejado un delito en particular. "Si vos tenés a la gente en las casas el delito va a ser la entradera.Todos saben que hay efectivo en las casas y es un peligro que sigamos usando este sistema en Argentina y no el plástico que desalienta el delito", dijo.

"A esta altura no pondría más gente de seguridad para controlar la entrada y salida de autos, pondría la seguridad para la gente. Dejar los barrios para sacar registros ya no tiene sentido. No dejaría a la gente sin seguridad para controlar la cuarentena", reflexionó.

LEÉ TAMBIÉN: Así llegaban a declarar los dos detenidos por el robo al jubilado en Quilmes

Finalmente, Bullrich tuvo en consideración el malestar que provoca la cuarentena, pero señaló que no es el problema fundamental. "Van a plantear que hay inseguridad por la situación social que hay…y yo no creo en eso. Nosotros también la teníamos e hicimos muchas cosas".