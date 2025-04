Patricia Bullrich apuntó contra la CGT por la convocatoria a marchar el 30 de abril

piquete.jpg Waldo Wolff también difundió su protocolo "antipiquetes", en sintonía con Patricia Bullrich. (Foto: archivo)

Además, la funcionaria aclaró que el protocolo antipiquetes es puesto en marcha "cuando la cantidad de gente que hay permite que se pueda subir a la vereda y no cortar el tránsito". Al respecto, reiteró que"si hubiese marchas más grandes no intervenimos", en esos casos, dijo que su cartera opta por hacer "otro tipo de operativos" y puso como ejemplo cuando cercan las inmediaciones del Congreso.

Elecciones bonaerenses y en la Ciudad

Consultada por las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, analizó que "todavía no está muy instalada la elección" y que en el electorado "no hay mucha consciencia" de que deben votar en "mayo para que asuman en diciembre". "Un poco extrañó", opinó sobre el calendario electoral.

Además, evitó "polemizar" con el expresidente Mauricio Macri: "No le quiero responder nada a Mauricio Macri porque el dice lo que quiere y no me interesa polemizar con él".

Respecto a una posible intromisión del líder del PRO en las elecciones bonaerenses, señaló que habría que "preguntárselo al presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires" en referencia a Cristian Ritondo. Fuentes cercanas a la ministra adelantaron a A24 que el diputado Diego Santilli podría "pasarse" a las filas de La Libertad Avanza "pero no Ritondo".