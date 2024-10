Patricia Bullrich defendió la "metáfora" de Milei: "Para enterrar el populismo para siempre, estoy a su lado"

Embed Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, dialogó en #Vilouta910 con @pviloutaoficial sobre las declaraciones de Milei contra el kirchenrismo.



"Estuvimos 20 años con Cristina insultando, pisoteando, escupiendo, sacando afiches de periodistas, generando escraches a Dios y a María Santísima, y ¿ahora viene a hablar de violencia?. La verdad, que me parece como una película donde en la medida en que se va generando la nueva historia, se va borrando la verdadera", agregó.

Siguiendo con las críticas al kirchnerismo, Bullrich apuntó a ese sector como el presunto autor de actos violentos. "No solamente la violencia verbal, sino la violencia física, la violencia hacia empresarios que no estaban de acuerdo con ellos, la violencia hacia gente que tenía una idea distinta. Entonces, yo no me olvido que muchos argentinos vivimos 20 años con la cabeza baja escuchando lo que decía la señora".

"Así que yo creo que está muy bien en este momento decir que nosotros vamos a terminar de una vez y para siempre con ese modelo de Argentina", completó la ministra.

Bullrich sobre Victoria Villarruel

Consultada sobre la imagen que círculo en las redes sociales de Victoria Villarruel junto a Isabel Perón, Bullrich dijo: "La reivindicación a Isabel Martínez de Perón no es de mi agrado porque es una persona que generó una crisis económica y dio lugar a la justificación de un golpe militar en la Argentina, a la destrucción de las instituciones republicanas, a que no haya elecciones normales".

Y completó: "Todo eso me parece que no es reivindicable, yo no lo hubiera reivindicado, más allá de lo institucional de poder hacer una visita privada a una expresidenta de la nación. Pero poner un busto me parece que es como reivindicar una etapa de la Argentina que fue trágica. No fue una buena etapa de la Argentina".

En otro orden, Bullrich hizo una defensa de la política social del Gobierno, al señala que "creemos que la Argentina está ordenada, en política social hay una cobertura muy importante. Lo que pasa que es silenciosa, no se hace alarde de esa cobertura, pero me parece que es una cobertura muy importante, tanto en el valor de la cobertura de la AUH como de la cantidad de personas que están alcanzadas por los programas sociales".