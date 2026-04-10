Patricia Bullrich sobre el caso Adorni: "Quizá no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo"

La presentación de Bullrich en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Bullrich formuló estas declaraciones en un contacto con periodistas previo a su exposición en la Bolsa de Comercio cordobesa, donde también realizó una defensa enfática de las iniciativas vinculadas con la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Durante su intervención, además, se refirió a la evolución de la inflación y sostuvo que, pese a la suba reciente, las perspectivas siguen siendo descendentes. “Ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando”, afirmó, y comparó la situación con el comportamiento del Riesgo País.

Patricia Bullrich Bolca de Comercio de Córdoba

"Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando", sostuvo.

En el cierre de su discurso, la ex ministra apeló a una metáfora para respaldar el rumbo económico del Gobierno: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.

El origen de la polémica

La controversia se originó cuando se conoció que Adorni invitó a su pareja a integrar la comitiva oficial que viajó a Nueva York para participar de la Argentina Week. En ese momento, el funcionario sostuvo que viajaba a “deslomarse” y que necesitaba estar acompañado por su “compañera de vida”.

La situación generó críticas en redes sociales y coincidió con la difusión de un video en el que se observa al jefe de Gabinete junto a su familia al abordar un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval de febrero.

el jefe de gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial AR01

Posteriormente, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia en la que advirtió sobre una vivienda en un barrio privado de lujo a nombre de la esposa del funcionario y señaló un supuesto incremento patrimonial desproporcionado tras su llegada a la función pública. Desde el entorno del jefe de Gabinete rechazaron las acusaciones y aseguraron que la situación quedará aclarada con la próxima declaración jurada prevista para fines de mayo.