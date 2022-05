Patricia Bullrich, sobre la interna en el Gobierno: "Esto en otro momento terminaba a los tiros"

En la misma línea, Patricia Bullrich se refirió al aumento del Índice de Precios al Consumidor: “La inflación tiene que ver sólo con la incertidumbre política porque el dólar se ha mantenido chato. Es el riesgo país y es el riesgo Cristina Kirchner”.

La interna del Gobierno

La ex ministra de Mauricio Macri, destacó que “la oposición ha sostenido al Gobierno” y aseguró que “si no se hubiera firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaríamos en 500% de inflación y crisis total”.

“Esto en otro momento histórico de la Argentina terminaba a los tiros", alertó la ex titular de Seguridad y aseguró que en el pasado “estábamos con escopetas de los dos lados”. “No es joda lo que está pasando”, remarcó Patricia Bullrich.

“No está pasando porque cambiaron los tiempos, hoy los temas se resuelven de otra manera, los golpes son golpes blandos”, afirmó la presidenta del PRO. “En segundo lugar porque hay una oposición que no permitiría una asamblea legislativa que voltee a un gobierno porque a Cristina Kirchner no le guste el ministro de Economía que ella eligió”, agregó.

El rol de la oposición

Más adelante, la conductora de “Viviana con vos” preguntó si la oposición no estaba siendo tibia ante el estado de cosas. Patricia Bullrich, recogió el guante, y aseguró que “si no estamos tranquilos, esto termina mucho peor”.

“Lo mejor que podemos hacer en este momento es decir ‘argentinos hay una salida a esta locura, una salida que tiene un plan de gobierno y que tiene ideas’”, remarcó y aseguró que “no hay buenas salidas si rompen las instituciones”.

Consultada por el “bloqueo emocional” al presidente, Bullrich aseguró que “tiene que ser presidente”. “¿Qué otro consejo le podemos dar? Que ejerza su mandato, que no sea un títere, que no permita que le digan lo que le dicen, y que a esos los saque a todos”, cuestionó la ex ministra de Seguridad.

Para Patricia Bullrich, Alberto Fernández podría reconstruir el poder político si admite que lo “abandonó medio gobierno”. “Cristina Fernández de Kirchner no le ofrece más nada al país, todo lo que ofrece es retroceso y degradación”, aseguró.

En tal sentido, consideró que la vicepresidenta fomenta las críticas a Alberto Fernández porque “quiere tener elecciones rápido para que no se diluya su poder político”. “El kirchnerismo va desapareciendo de la faz de la Argentina, es fuerte pero es chiquito”, analizó la presidenta del PRO.

Elecciones 2023

“Todos estos terminan demostrando que son gigantes del pie de barro, tienen poder para pelearse entre ellos, pero ninguno puede resolver ningún problema de la Argentina, al revés los agravan”, manifestó la titular del PRO y se ilusionó de cara al futuro: “Nos tenemos que preparar con todo para gobernar el país”.

“Argentina tiene una puerta de salida a la crisis, esa puerta no está en el Gobierno”, reflexionó Patricia Bullrich y consideró que “no va a ser fácil, vamos a tener que ser valientes y hacer cosas fuertes”.