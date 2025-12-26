El Polaco habló del polémico video de su hija de 12 años manejando y apuntó contra Valeria Aquino

De este modo, el cantante se desligó por completo de la polémica y apuntó indirectamente contra su expareja, mientras el escándalo sigue creciendo y el video continúa circulando, generando críticas, preocupación y un intenso debate en redes sociales.





Cuántos hijos tiene El Polaco

En medio de la polémica por el video en el que se ve a una de sus hijas manejando una camioneta con apenas 12 años, volvió a ponerse el foco en la vida familiar de El Polaco y en el rol del cantante como padre.

El músico es padre de tres hijas, fruto de distintas relaciones, y en varias oportunidades habló públicamente del vínculo que mantiene con cada una de ellas, asegurando que la paternidad es una prioridad en su vida más allá de las diferencias con sus exparejas.

Su hija mayor es Alma, nacida de su relación con Valeria Aquino, quien quedó en el centro de la escena tras la difusión del video que generó fuerte controversia en redes. Luego nació Sol, fruto de su vínculo con Karina La Princesita, una de las etapas más mediáticas en la vida del cantante.

La menor es Abril, hija de Barby Silenzi, con quien El Polaco mantuvo una relación intermitente y atravesó distintos conflictos públicos, aunque ambos remarcaron siempre que buscan preservar el bienestar de la nena.

A lo largo de los años, el cantante sostuvo que, pese a los escándalos y tensiones, intenta mantener un vínculo cercano con sus hijas y acompañarlas en su crecimiento, incluso cuando su vida personal queda expuesta en el centro de la escena mediática.



