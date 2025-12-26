El Polaco habló del polémico video de su hija de 12 años manejando y apuntó contra Valeria Aquino
Tras horas de silencio, El Polaco rompió el hermetismo y dejó en claro su postura frente a la polémica que involucra a su hija menor de edad y a su ex pareja Valeria Aquino. Enterate qué dijo.
26 dic 2025, 13:12
El Polaco habló del polémico video de su hija de 12 años manejando y apuntó contra Valeria Aquino
Luego de que se viralizara el video en el que se ve a su hija de 12 años manejando una camioneta, El Polaco quedó en el centro de una fuerte controversia. Las imágenes, compartidas en redes sociales durante Navidad en la cuenta de Valeria Aquino, despertaron alarma inmediata y abrieron un debate sobre los límites, la exposición de menores y la responsabilidad adulta.
Frente al revuelo generado, el cantante decidió hablar y se refirió al tema a través de un mensaje que fue leído al aire en Puro Show (El Trece). En su primera respuesta, el músico se mostró ajeno a la situación y aseguró no haber visto el material. “No vi nada, está con su madre”, expresó, marcando distancia del episodio.
Ante la insistencia y la advertencia sobre la gravedad del video, desde el entorno del programa le remarcaron que las imágenes ya circulaban masivamente y habían generado preocupación. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, le señalaron, poniendo el foco en la repercusión pública del caso.
Lejos de cambiar su postura, El Polaco volvió a responder minutos después y reiteró que recién estaba tomando conocimiento de lo ocurrido. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió, dejando en claro que la menor se encontraba bajo el cuidado de Valeria Aquino al momento del video.
De este modo, el cantante se desligó por completo de la polémica y apuntó indirectamente contra su expareja, mientras el escándalo sigue creciendo y el video continúa circulando, generando críticas, preocupación y un intenso debate en redes sociales.
Embed
Cuántos hijos tiene El Polaco
En medio de la polémica por el video en el que se ve a una de sus hijas manejando una camioneta con apenas 12 años, volvió a ponerse el foco en la vida familiar de El Polaco y en el rol del cantante como padre.
El músico es padre de tres hijas, fruto de distintas relaciones, y en varias oportunidades habló públicamente del vínculo que mantiene con cada una de ellas, asegurando que la paternidad es una prioridad en su vida más allá de las diferencias con sus exparejas.
Su hija mayor es Alma, nacida de su relación con Valeria Aquino, quien quedó en el centro de la escena tras la difusión del video que generó fuerte controversia en redes. Luego nació Sol, fruto de su vínculo con Karina La Princesita, una de las etapas más mediáticas en la vida del cantante.
La menor es Abril, hija de Barby Silenzi, con quien El Polaco mantuvo una relación intermitente y atravesó distintos conflictos públicos, aunque ambos remarcaron siempre que buscan preservar el bienestar de la nena.
A lo largo de los años, el cantante sostuvo que, pese a los escándalos y tensiones, intenta mantener un vínculo cercano con sus hijas y acompañarlas en su crecimiento, incluso cuando su vida personal queda expuesta en el centro de la escena mediática.