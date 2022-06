Patricia Bullrich propuso eliminar los planes sociales en seis meses y el Gobierno le salió al cruce

zabaleta-bullrich.png

En la misma línea, el titular de Desarrollo Social denunció: "Hablar de 'sacar o poner' planes es querer que los pobres siempre sean pobres. Buscamos transformar planes en empleo y no RT's que alimenten las grietas".

Patricia Bullrich quiere eliminar los planes sociales en seis meses

Las palabras del funcionario hacen referencias a los dichos de la titular del PRO, quien propuso eliminar los planes en menos de seis meses.

“Me dicen que es imposible sacar los planes en seis meses. Yo sostengo que más imposible es no sacarlos porque se van a quedar para siempre. Si no lo hacemos con convicción, nos comen el cambio”, sostuvo Bullrich tras la presentación de sus equipos técnicos y de gobierno en un acto oficial en el Yacht Club de Olivos.

Cabe destacar que durante la gestión de Macri, el sistema de planes sociales no solo continuó su cause sino que se incrementaron tal y como lo anunciaba el ex mandatario en conferencia de prensa junto a la ministra de Desarrollo Social de ese entonces, Carolina Stanley.

"En lo personal, siempre estuve en contra. Y se lo hice saber a mis pares del Gobierno hasta el final", aclaró Bullrich en declaraciones radiales al ser consultada sobre el incremento durante su gestión.

No es la primera vez que la exministra opina sobre el tema: “Ya no dan ningún resultado y hay que sacarlos”, sostuvo en abril, en diálogo con CNN.