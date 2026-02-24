Patricia Bullrich tildó de "ridículo" el paro del fútbol por la investigación de la AFA

El liderazgo de LLA en el Senado

En otro tramo de sus declaraciones, la senadora describió el clima interno de la Cámara alta como un ámbito de debates prolongados y posiciones diversas, incluso dentro de los espacios que acompañan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quorum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, señaló.

Según explicó, el escenario actual se caracteriza por discusiones puntuales y abstenciones en artículos específicos, lejos de la disciplina absoluta que atribuyó a etapas anteriores. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, afirmó.

La Cámara alta y la oposición

Al referirse a la composición del Senado, Bullrich contrastó el presente con períodos previos y apuntó contra el kirchnerismo. "Antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra de la ley laboral y que van a hacer dos paros”, cuestionó a la principal fuerza opositora. En cambio, consideró que hoy la Cámara alta trabaja “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.

La legisladora adelantó además que en los próximos días se debatirán iniciativas relevantes, entre ellas temas vinculados al Mercosur, proyectos sobre delimitación de glaciares y la ley de Régimen Penal Juvenil, a la que definió como clave para la seguridad.





El conflicto con el fútbol y la investigación judicial

La paralización impulsada por clubes de la Primera División busca fijar postura frente a la causa que investiga a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino por una presunta retención indebida de aportes superior a 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Dirigentes de la entidad sostienen que la citación judicial representa la “gota que colma el vaso” ante lo que consideran un hostigamiento sostenido contra clubes y autoridades, y sugieren que detrás existe una disputa política relacionada con el proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La acusación fiscal señala que el perjuicio al fisco superaría los $19.350.000.000 entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, período en el que se habrían omitido pagos vinculados a seguridad social, IVA, Ganancias y contribuciones patronales. Según la investigación, las auditorías que reflejan la deuda llevaban la firma conjunta del presidente, el secretario general y el tesorero, quienes —de acuerdo con la fiscalía— contaban con recursos suficientes para cumplir con las obligaciones, dado que los ingresos declarados alcanzaron $45 mil millones en 2024 y $453 mil millones en 2025.