Detuvieron a un hombre acusado de amenazar a Patricia Bullrich: secuestraron armas y material Antifa

Las armas secuestradas al sospechoso.

También fueron encontrados teléfonos celulares, notebooks y dispositivos electrónicos que, según fuentes oficiales, estarían relacionados con actividades de tecnología y presunto hackeo. A esto se sumaron botellas de vidrio, sogas y materiales que, de acuerdo con los investigadores, podrían utilizarse para la fabricación de cócteles molotov.

Entre los elementos hallados había banderas con consignas antifascistas, insignias del movimiento Antifa, pines con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, además de banderas de Palestina.

Cómo comenzó la investigación

La causa se inició en mayo del año pasado luego de que se detectaran publicaciones en una red social de imágenes y videos atribuidas al detenido. En uno de los posteos, se exhibía el rostro de Patricia Bullrich acompañado por mensajes violentos, entre ellos la frase: “Muerte a los enemigos del pueblo”.

Según la información oficial, el sospechoso habría actuado como promotor y articulador entre organizaciones de jubilados y sectores de izquierda radicalizada, con participación en movilizaciones de apoyo a estos espacios.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad presentó la semana pasada una denuncia penal contra el perfil de Instagram “Pedagogía para la acción”, al que acusa de difundir material que, según el Gobierno, instruye de forma concreta sobre la fabricación de artefactos punzantes, conocidos como “miguelitos”, con el objetivo de dañar vehículos y generar violencia en protestas.

Las insignias que le incautaron.

De acuerdo con la presentación, el perfil se define como un “espacio de formación antifascista de la clase obrera” y compartió un video de origen extranjero que enseñaría a fabricar herramientas caseras para defensa del hogar. En ese caso, se mostraba la utilización de una manguera y clavos.

La denuncia sostiene que el contenido no tendría fines educativos, sino que constituiría un llamado directo al sabotaje y a la violencia, especialmente en el contexto de los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Preocupación oficial por la radicalización

El escrito fue firmado por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, y remarca que la publicación se difundió mientras el Gobierno avanzaba con investigaciones por hechos delictivos ocurridos en protestas recientes.

Desde la cartera de Seguridad advirtieron que este tipo de contenidos, junto con otros mensajes del perfil que promueven el “boxeo popular como resistencia” y la “lucha activa”, podrían interpretarse como instrucciones para enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.

El operativo fue coordinado por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.

Según la denuncia, el video utilizado como prueba principal incluye imágenes de personas con el rostro cubierto, levantando los brazos frente a incendios, y el perfil plantea abiertamente una formación ideológica y doctrinaria con métodos violentos.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la Justicia analiza la prueba secuestrada y las publicaciones en redes sociales para determinar el grado de responsabilidad del detenido y posibles conexiones con otros grupos o actividades.