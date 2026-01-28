Milei encabezó el acto por el Día del Holocausto: "Tendremos tolerancia cero con el antisemitismo"

"Viejos fantasmas que creíamos haber enterrado han vuelto a asomar la cabeza, en malvada comunión con la extrema izquierda global y el terrorismo islamita", planteó. Luego, prometió: "Mientras sea presidente de la nación tendremos tolerancia cero con el antisemitismo".

"La memoria del holocausto es una de las cosas que me acompañan constantemente. De hecho quienes han pasado por mi despacho, les conta", confió y pidió que ese recuerdo "sea un norte que nos guíe hacia ese mundo mejor, que queremos construir"

Milei Holocausto

La actividad está prevista para este miércoles a las 17 y contará con la presencia de las máximas autoridades de la comunidad judía, entre ellas el presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, el secretario general de la AMIA, Mario Sobol y el presidente del Museo del Holocausto, Marcelo Midlin. Estuvieron también sobreviviente del holocausto.

Marcelo Mindlin asumirá la presidencia de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) a partir de marzo y destacó que se trata de la primera vez que Argentina encabeza la entidad. El presidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires resaltó que su designación se produce bajo la gestión de Milei.

Milei Karina Midlin

Milei se encuentra acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y otros funcionarios del Gobierno.

El retorno del mandatario

El mandatario regresó a la Ciudad de Buenos Aires durante la madrugada, tras una visita a Mar del Plata, donde recorrió zonas céntricas, visitó la fábrica de helados Lucciano’s, asistió al show de su expareja, la actriz y comediante Fátima Florez, y participó como orador en “La Derecha Fest”.