Un lobo marino lastimado encalló en una playa en La Lucila del Mar, un hombre lo quiso tocar y desató una pelea

El animal, en tanto, permanecía en la arena sin regresar al mar, lo que reforzó la sospecha de que se encontraba herido o debilitado. Especialistas explican que los lobos marinos suelen salir a la costa para descansar, pero una lesión, el estrés o el agotamiento pueden volverlos más vulnerables y reactivos frente a la presencia humana.

Alerta por el contacto con fauna marina

El comportamiento de los turistas frente a la fauna marina es un tema recurrente durante el verano, cuando miles de personas conviven con animales silvestres en las playas de la Costa Atlántica. Desde la Fundación Mundo Marino insisten cada temporada en la importancia de respetar normas básicas de convivencia para evitar riesgos.

Entre las principales recomendaciones, los especialistas remarcan que no se debe tocar ni rodear al animal, mantener una distancia prudente, evitar ruidos, no intentar sacarle fotos de cerca y controlar que las mascotas no se aproximen. En caso de observar que el lobo marino presenta heridas, está acompañado por una cría o muestra un comportamiento extraño, se debe dar aviso inmediato a centros de rescate, guardavidas o autoridades locales.