Un lobo marino lastimado encalló en una playa en La Lucila del Mar, un hombre lo quiso tocar y desató una pelea
El animal descansaba en la arena y, según testigos, estaba lastimado. Una lesión, el estrés o el agotamiento pueden volverlos más vulnerables y reactivos frente a la presencia humana.
Una pelea a los gritos alteró la tranquilidad de la playa de La Lucila del Mar en plena temporada alta y quedó registrada en un video que se viralizó en redes sociales. Lo que comenzó como una escena poco habitual, un lobo marino descansando en la arena, terminó en una fuerte discusión entre turistas, cuando un hombre se acercó demasiado al animal e intentó tocarlo, pese a las reiteradas advertencias del resto de los presentes.
Las imágenes muestran el momento de mayor tensión: el lobo marino, visiblemente incómodo por la cercanía humana,abre la boca y realiza un movimiento brusco en dirección a la mano del hombre, en una clara reacción defensiva. La escena desató la inmediata reacción del público, que comenzó a gritarle para que se alejara.
“¡No lo toques!”, se escucha decir a una mujer, mientras otros turistas le advertían que el animal tenía una herida visible y que podía reaccionar de manera imprevisible. Sin embargo, lejos de retirarse por completo, el hombre dio apenas unos pasos hacia atrás y volvió a acercarse, minimizando el riesgo y desoyendo los pedidos.
La situación escaló rápidamente. En el video se escuchan insultos y respuestas desafiantes por parte del hombre, mientras varias personas expresaban su indignación por la imprudencia de interactuar con un animal silvestre. El episodio generó malestar entre los turistas que intentaban proteger al lobo marino y evitar un posible ataque.
El animal, en tanto, permanecía en la arena sin regresar al mar, lo que reforzó la sospecha de que se encontraba herido o debilitado. Especialistas explican que los lobos marinos suelen salir a la costa para descansar, pero una lesión, el estrés o el agotamiento pueden volverlos más vulnerables y reactivos frente a la presencia humana.
Alerta por el contacto con fauna marina
El comportamiento de los turistas frente a la fauna marina es un tema recurrente durante el verano, cuando miles de personas conviven con animales silvestres en las playas de la Costa Atlántica. Desde la Fundación Mundo Marino insisten cada temporada en la importancia de respetar normas básicas de convivencia para evitar riesgos.
Entre las principales recomendaciones, los especialistas remarcan que no se debe tocar ni rodear al animal, mantener una distancia prudente, evitar ruidos, no intentar sacarle fotos de cerca y controlar que las mascotas no se aproximen. En caso de observar que el lobo marino presenta heridas, está acompañado por una cría o muestra un comportamiento extraño, se debe dar aviso inmediato a centros de rescate, guardavidas o autoridades locales.