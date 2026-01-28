La reacción de Fátima Florez ante el tajante mensaje de Lali Espósito contra Javier Milei

Y agregó: "Esta pelea entre Milei y Lali a través de Twitter existe ya hace un tiempo, no es de ahora esto".

Acto seguido, Martín Candalaft planteó su visión crítica: "¿No sentís que el Presidente ante la catástrofe que hay en la Patagonia, por ahí no era el mejor momento para mostrarse cantando como si nada estuviese pasando? A mí me da la sensación de que si esos incendios en lugar de ser en la Patagonia serían en la ciudad de Buenos Aires no estaría pasando lo mismo. ¿No creés que por ahí no era el momento momento de hacer eso?".

Ahí, Florez cerró con un mensaje claro: "Por lo que tengo entendido se está trabajando en eso, no soy quién para comunicar porque no soy vocera. Soy una laburante, todos queremos que se solucione esto".

Embed

Qué dijo Yuyito González sobre Fátima Florez tras su presentación con Javier Milei

En medio de la polémica que despertó la visita de Javier Milei a la obra de Fátima Florez en Mar del Plata, quien decidió dar su opinión fue Yuyito González, la ex pareja del presidente, que habló con firmeza sobre el tema.

La conductora fue abordada por las cámaras de Intrusos (América TV) y, al ser consultada por su futuro profesional, se mostró sorprendida de volver a dialogar con la prensa. "Los extrañaba, no me daba cuenta, pero ahora que los veo sí", expresó entre risas, dejando ver su buena predisposición.

Respecto a lo que viene en su carrera televisiva durante este 2026, González adelantó: "Todavía no nos sentamos a hablar con el canal por las vacaciones de unos y otros, pero calculo que sí. Y tengo otras propuestas más y las estaré hablando ahora".

En cuanto a su vida personal, Yuyito se mostró sincera: "Estoy en plan de dejarme conquistar", dijo. Al ser consultada sobre si mantiene algún tipo de vínculo con Milei, aclaró: "Yo con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también, así que hoy no puedo decir nada de su agenda de prensa ni a dónde va o no va".

Con firmeza, agregó: "Creo que di todo lo que tenía que dar y cuando fue el momento del stop, lo fue. En este momento contacto cero".

Además, lanzó una indirecta hacia Fátima Florez: "Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a la gente que está haciendo temporada, que no es fácil. Si hoy explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro bienvenido sea. No iría a verla porque me parece que es chicanear inútilmente y no lo necesito. Jamás pagaría la entrada para ir a verla".

Y cerró: "Obvio que le sirve. Cómo no te va a servir que vaya un presidente de la Nación a verte. Va a estar toda la prensa, no sé si le sirve al presidente, a ella sí que él vaya a verla".