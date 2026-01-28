Gobernadores patagónicos reclaman una ley para combatir el fuego, pero el Gobierno descarta su tratamiento

"No entendemos bien lo que plantea la oposición, porque eso se puede resolver sin ley", agregó a A24.com una fuente del oficialismo en la Cámara de Diputados.

La polémica surgió a partir de la viralización en redes sociales del reclamo difundido por el gobernador Ignacio "Nacho" Torres quien pidió una ley del Congreso para garantizar los recursos para frenar las llamas que ya consumieron cerca de 230.000 hectáreas de patrimonio natural y bosques nativos de 5 provincias de la Patagonia: La Pampa, Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NachoTorresCH/status/2016262661185359908?s=20&partner=&hide_thread=false Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores.



Frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias… pic.twitter.com/KhYZL5hOWQ — Nacho Torres (@NachoTorresCH) January 27, 2026

"Junto a los gobernadores de la Patagonia solicitamos al Congreso de la Nación la urgente Declaración Nacional de Emergencia Ígnea, impulsada por nuestros legisladores", anunció el gobernador de Chubut este martes en conferencia de prensa.

Y advirtió que “frente a un escenario climático extremadamente adverso, y a la sequía más severa desde 1965, las provincias patagónicas declaramos la Emergencia Ígnea en octubre de 2025”.

El gobernador de Chubut dijo que “pese a ello, la magnitud de los incendios que enfrentamos exige herramientas excepcionales. Como lo hicieron recientemente Chile y Estados Unidos ante emergencias de esta escala, la Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos”.

“La Patagonia no es un territorio aislado y el fuego no reconoce límites ni distingue entre partidos políticos, razas o religiones. Por eso pedimos a todos los bloques del Congreso que acompañen este proyecto con la urgencia que el momento exige”, señaló Torres.

Desde el PRO, que como partido nacional posteó su apoyo a los gobernadores, junto con otro mensaje del expresidente Mauricio Macri, aseguran que lo que reclaman "son fondos de emergencia; lo que se requiere es un aporte extraordinario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2016300744597442932?s=20&partner=&hide_thread=false Apoyo el pedido de @NachoTorresCH y de los gobernadores patagónicos para que, en las sesiones extraordinarias, se sancione la Ley de Emergencia Ígnea, que permitirá coordinar los esfuerzos provinciales con el Estado nacional. En estos incendios ya se perdieron más de 230.000… https://t.co/WkN0gKnN3G — Mauricio Macri (@mauriciomacri) January 28, 2026

Desde el PRO como partido, también sacaron un comunicado respaldando el pedido de los gobernadores y exigió que el Congreso de la Nación la Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.

"La situación es grave, afecta a miles de argentinos y requiere decisiones urgentes para contener el daño y asistir a las zonas afectadas", señaló el partido de Mauricio Macri en un comunicado difundido en la red X.

"Esperamos que se le den los recursos y herramientas necesarias para combatir el fuego y proteger la vida y las propiedades de los argentinos. Se necesita una política coordinada a nivel nacional para el manejo del fuego", dijo por su parte, una fuente vinculada al PRO de Mauricio Macri y Cristian Ritondo.