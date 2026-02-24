"Es mala y siniestra": Amalia Granata lanzó durísimas acusaciones contra Andrea del Boca tras su ingreso a Gran Hermano

La diputada también explicó por qué sostiene que Del Boca “ha hecho mucho daño”: “Porque yo fui pareja de Ricardo, hoy soy muy amiga de él, y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija al prohibirle no solo ver a su padre y tener un vínculo sano, sino al inventar que su padre había abusado de su hija y llenarle la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido. La Justicia cuando le hizo las pericias a la chica dictaminó que no existió abuso y que el supuesto abuso que ella relataba era producto de vivencias implantadas por la madre, o sea, no existió abuso. Ella le metía cosas en la cabeza y la chica inventó un relato que la madre le había dicho, patético, tristísimo, de una mujer absolutamente mala y siniestra. Ricardo se tuvo que aguantar muchos años escuchando a gente en la televisión, acusándolo, diciéndole que era el abusador. Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante”.

Por último, Granata se refirió a los rumores que indican que Andrea habría ingresado al reality como parte de un acuerdo para que su hija Anna participe en el streaming del programa: “Y sí, obviamente, hizo un combo. A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”.

Cuál fue el primer problema de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca sorprendió este lunes al convertirse en la primera participante en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada, y su llegada no pasó desapercibida: las redes sociales estallaron con comentarios y reacciones. “Lo que más me gusta es jugar. Por eso estoy acá, espero ganar en buena ley”, expresó con entusiasmo, dejando en claro su fanatismo por el reality de Telefe.

La actriz fue la encargada de abrir la puerta y, a lo largo de la noche, recibió a cada uno de sus compañeros. En ese contexto íntimo, decidió compartir un detalle muy personal que llamó la atención de todos.

Mientras charlaba con las chicas en la habitación rosa, Andrea explicó por qué había elegido una cama cerca de la entrada. “Es que me levanto mucho de noche para ir al baño”, se le escuchó decir, generando risas y complicidad en el grupo.

Por ahora, nadie cuestionó su elección, aunque la experiencia demuestra que los roces suelen aparecer con el correr de los días. En esta edición, los dormitorios tienen salida directa al living-comedor, a diferencia de temporadas anteriores en las que daban al pasillo, un cambio que seguramente influirá en la dinámica de la convivencia.