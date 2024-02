Pese a la bendición de Francisco y el pedido de diálogo, Milei volvió a la Argentina con una agenda de confrontación

El Santo Padre le hizo a Milei algunas referencias amables, en tono diplomático, sobre la creciente pobreza, la ayuda social, y se comprometió a hacer un esfuerzo mayor de la Iglesia argentina, al tiempo que le sugirió mayor diálogo para superar la crisis económica, justo en el momento de mayor tensión.

"Son dos carriles diferentes, Milei no va a ceder con los gobernadores"

Pero Milei mantendrá su dureza frente a los gobernadores. “No lo veo. Son dos carriles diferentes. Milei no va a ceder con los gobernadores. Ya cedió, les quitó el paquete fiscal de la Ley Bases, los expuso y ahora avanza con el ajuste del gasto a las provincias”, dijo a A24.com un vocero presidencial luego de la reunion en el Palacio de Santa Marta.

“La reunion fue muy buena. El Papa entiende la crisis y sabe que las medidas son necesarias. Se habló de economia y situación social. Está al tanto de las medidas que se tomaron para contener a los sectores más vulnerables y va a profundizar la ayuda de la Iglesia”, dijo un vocero presidencial a A24.com.

Incluso, fuentes de la comitiva aseguraron que Francisco sugirió que confirmará en breve su visita a la Argentina, para el segundo semestre de 2024, de lo cual ya hablan los cardenales en los pasillos y patios de la Santa Sede.

Sin definiciones para el discurso del 1° de marzo en el Congreso

Tanta es la tensión local que todavía no está definido si el Presidente pronunciará su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso adentro del recinto de la Cámara de Diputados y frente a la Asamblea Legislativa o si lo hará en las escalinatas, de espaldas a los legisladores.

“No está definido si habla adentro o afuera del Congreso”, dijo a A24.com un funcionario cercano al Presidente. ¿No hay planes de convocarlos a conversar a los gobernadores? “Por ahora no”, señalaron en la Presidencia de la Nación.

El Gobierno celebra que en enero último logró un superávit fiscal financiero de 1,2 billones de pesos, del 0,2% del PBI. Esa es la buena noticia. La mala es que lo logró con la licuación anual o reducción del gasto real en las jubilaciones, del 32,5%; en las transferencias a las provincias, del 53,3%; en la obra pública, del 75,6%; de los planes sociales, del 59,6%; gastos en personal, del 18%; asignaciones familiares, 17,7%, y transferencias a universidades, de 16,5%. Estos números presagian una fuertísima recesión, caída del consumo, desempleo y aumento de la pobreza.

La licuación, el secreto del superávit fiscal que celebra Milei

“De acuerdo a los datos del INDEC, en diciembre, los salarios del sector privado formal aumentaron el 11%, los del sector público el 5,5% y los del sector privado informal 7,6%. Aumentos que comparados con una inflación del 25% reflejan una fenomenal caída de los salarios reales. Obviamente, a los jubilados los liquidaron. Esto se llama licuación. El sector privado paga el costo del ajuste“, dijo el economista Roberto Cachanosky a A24.com.

Este panorama, sumado a la pelea con los gobernadores por los fondos, se agrava si se tiene en cuenta que en el bloque de La Libertad Avanza en el Senado comentaron entre los mileistas que el peronismo ya juntó los números para rechazar el DNU 70 de desregulación del Estado. Si convocan a una sesión podrían rechazar la norma.

Ese DNU contiene derogaciones clave como la reforma laboral y del régimen de las prepagas y de las tarjetas de crédito, las de la ley de Alquileres, de abastecimiento, de góndolas, del compre nacional, las derogaciones de las promociones industrial y comercial, de sociedades del Estado, de la ley de tierras, de manejo del fuego, la prohibición de privatizar, el código aduanero, y permiso para privatizar clubes de futbol.

La pelea por el DNU, la próxima batalla en el Congreso

El DNU tuvo muchas impugnaciones por inconstitucional de todos los sectores afectados, existen varias medidas cautelares y la Cámara del Trabajo declaró inconstitucional la reforma laboral, que está en la Corte Suprema. También la provincia de La Rioja pidió su inconstitucionalidad.

Si el Senado rechaza el DNU, y se agudiza la confrontación entre Milei y las provincias por el giro de fondos no automáticos o discrecionales, no se puede descartar que en la Cámara de Diputados ocurra lo mismo. El Presidente le ordenó a su ministro de Economía, Luis Caputo, cortar el Fondo Compensador de Transportes, con lo cual se enfrentó a Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

También todos los ministros de Educación de las 24 provincias firmaron un pedido para que no interrumpa los giros del Fondo de Incentivo Docente. Milei está decidido a cortarles el flujo de giros no automáticos y así obligar a los gobernadores a que “no hagan recitales” ni gasten demás y de ese modo adecúen sus gastos a sus ingresos propios y a la coparticipación federal de la Nación.

Francisco, preocupado por "muñequear" la pelea interna

El gobernador de Cordoba, Martín Llaryora, anunció que no dejará de pagar los subsidios con fondos propios y no aumentará la tarifa del transporte. Lo mismo dijo a A24.com el secretario general de gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, que había amenazado a la Nacion con liquidar exportaciones de soja por el puerto de Rosario y dejar al gobierno de Javier “sin dinero para los trolls”.

Las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires desmintieron este lunes que piensen en renovar el Pacto de San José de Flores para despachar exportaciones por algun puerto provincial sin pasar por la Nación. Pero seguramente presentarán recursos ante el Poder Judicial y ante la Corte Suprema porque muchos de esos fondos se fijaron por ley.

Al revés de lo pedido por el papa Francisco, el ajuste que propone Milei es sin acuerdos previos ni muchos preámbulos. Durante la ceremonia de canonización de Mama Antula, la primera santa argentina, una de las intenciones redactadas por el Papa fue: “Que Dios inspire a nuestros gobernantes la sabiduría del diálogo y la voluntad de contribuir al bien común, superando lo que divide y buscando lo que une”. El pedido fue sugerido de manera más elíptica durante las conversaciones en Santa Marta.

Un preludio de ese diálogo se dio al terminar la canonización de Mama Antula. Cuando Milei se acercó a Francisco y lo abrazó de manera efusiva, hizo un elogio de la canciller Diana Mondino. “Mucha muñeca”, dijo el Papa en referencia a la muñeca diplomática. Milei respondio con una referencia al terreno local. “Mucha muñeca porque dada la aspereza del otro lado…”, dijo. Bergoglio lo sacó de esta tierra y lo llevó al Cielo: “Dios es más grande”, dijo. Todos asintieron.

El otro terreno que preocupa en Roma es la trepada de la pobreza por el fogonazo inflacionario de diciembre y enero y el ajuste fiscal desmesurado que pegó en los sectores medios y bajos de la pirámide social y no sobre “la casta”, como había prometido Milei durante la campaña.

El Presidente tuvo un encuentro informal con periodistas pero no ofreció una conferencia de prensa ante los enviados especiales de todo el mundo, como se estila en El Vaticano en las visitas presidenciales. Al menos así ocurrió con los últimos presidentes, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. La negativa de Milei a contestar preguntas sobre este punto resulta sugestiva, especialmente porque esta reunión era de alta sensibilidad para la audiencia masiva.

Milei atribuyó satisfacción al Papa pero en la Iglesia no dijeron lo mismo

En ese encuentro informal con periodistas, Milei deslizó: “El Papa se mostró satisfecho con el programa económico y su contención social”. No quedó claro si era un comentario off the record, por lo cual sólo lo reprodujo el diario Infobae. No es lo que señaló el comunicado del Vaticano ni el de la Casa Rosada, que se limitó a informar los participantes del encuentro y no brindó el contenido de la charla.

Para el lenguaje diplomático, lo que no se escribe en los documentos no tiene validez. El papa Francisco preguntó varias veces por la tarea de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que en los últimos días debió explicar varias veces la falta de envíos de alimentos a comedores comunitarios de sectores de bajos recursos.

El parte vaticano señaló escuetamente que “se expresó satisfacción por las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República Argentina y el deseo de reforzarlas aún más. A continuación, se detuvieron en el programa del nuevo Gobierno para enfrentar la crisis económica”. Y remata que “en la continuación de la conversación se abordaron varios temas internacionales, en particular los conflictos actuales y el compromiso por la paz entre las naciones”.

La postura del Papa igual a la de la Iglesia argentina

Según fuentes de la Iglesia, la postura del Papa fue similar a la de los pronunciamientos de estos días del Episcopado, que dijo que “los alimentos no pueden ser la variable de ajuste”, la del arzobispo de La Plata, Gabriel Mestre, que “la situación social se está complicando”, y a la de Cáritas, que pidió que se agilice la ayuda social por el crecimiento de la pobreza.

El encuentro con el Papa se había pactado en 40 minutos, pero la locuacidad de Milei para exponer los beneficios del programa económico hizo que se extendiera 30 minutos más. “Le quiero pedir disculpas por mis declaraciones del pasado”, le dijo Milei al comenzar la charla. “Son errores de juventud que todo el mundo comete”, contestó Francisco. Con esa frase, el Papa lo equiparó a un joven rebelde.

“No es cierto que el Papa haya aprobado el programa económico de Milei”, señalan a A24.com fuentes eclesiásticas. Francisco optó por recibirlo con amabilidad y no mostrar gestos de malestar, pese a los agravios del pasado, porque no quiere quedar en el foco del público “antipapa” que sigue a Milei y no quiere que en un futuro se lo responsabilice de algún traspié o desgaste político derivado del ajuste.

El viaje del Papa será en el segundo semestre de 2024

El papa Francisco no sólo no olvidó que Milei se refirió a él hace cuatro años como “el representante del maligno en la Tierra” o como “amigo de comunistas asesinos”, sino que durante el acto de cierre de campaña Alberto Benegas Lynch, referente intelectual de Milei, exhortó a La Libertad Avanza romper relaciones con el Estado de El Vaticano en caso de llegar al Gobierno y fue ovacionado.

Francisco vendrá en el segundo semestre a la Argentina. Si bien Bergoglio no lo confirmó en la audiencia, todos los cardenales que hablaron en las reuniones colaterales con la comitiva presidencial y con la canciller Mondino y con el secretario de Culto, Francisco Sánchez, dieron por sentado que el viaje será este año en el segundo semestre. Incluso señalaron que el Papa quiere darle un carácter ecuménico e interreligioso.

De hecho, Francisco Sánchez estuvo luego del encuentro entre Francisco y Milei en el Dicasterio de Diálogo Interreligioso de El Vaticano, donde también se avanzó en ese posible viaje. “La reunión salió excelente y todos en la comitiva estamos muy conformes y satisfechos”, dijo Sanchez a A24.com. Tras la bendición papal, pese al pedido de diálogo, Milei seguirá confrontando con los gobernadores.