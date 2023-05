Elecciones 2023

Pese a no estar en el acto de Cristina Kirchner, Daniel Scioli y Agustín Rossi ratificaron que irán a las PASO por la Presidencia

El exgobernador de la provincia de Buenos Aires y el Jefe de Gabinete no participaron del evento por el 25 de mayo, pero confirmaron que competirán en las elecciones primarias del Frente de Todos. "No me baja nadie", dijo Scioli.