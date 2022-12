La tensión entre las agrupaciones y el Gobierno crece desde que la ministra de Desarrollo Social anunció auditorias del programa Potenciar Trabajo para determinar incompatibilidades con el cobro, tales como compra de dólares o pago de Bienes Personales. A partir de ese cruzamiento de datos se dio de baja a 25.000 beneficiarios.

En ese contexto, las organizaciones no alineadas con el oficialismo realizarán un "piquetazo nacional" en todo el país con el argumento de la "incertidumbre y la enorme desazón de cientos de miles de compañeros que no cobraron el sábado 3 ni el lunes 5, el único y miserable ingreso del potenciar trabajo con el que sobreviven 1.300.000 personas, incumpliendo con la más elemental de las obligaciones del Gobierno".

"Vamos a pedir una reunión urgente con la ministra Tolosa Paz que claramente ha equivocado el enemigo, no somos los trabajadores sin trabajo, los trabajadores de cooperativas, los compañeros y compañeras que luchan todos los días por salir de la situación de hambre y miseria a la que la han llevado los distintos gobiernos de las últimas décadas los responsables ni de la crisis social ni de la corrupción", advirtió la UP.

Bono de fin de año para beneficiarios del Potenciar Trabajo

Además, Belliboni adelantó que le reclamarán un "un bono de emergencia a modo de compensación por lo perdido con la inflación en el último año, del 100 % del potenciar trabajo y exigirle que no se desenganche el programa potenciar trabajo del salario mínimo".

Para las organizaciones, el "ajuste" en los planes sociales "es la forma en la que el gobierno por exigencia del FMI intenta llevar adelante una reducción, mediante la inflación, del monto de ese programa, una exigencia que las patronales de han hecho a la ministra Kelly Olmos".

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, acusó al Gobierno de "ajustar desde abajo" por el levantamiento del secreto fiscal por las "incompatibilidades" encontradas por la AFIP en los beneficiarios del Potenciar Trabajo en una entrevista por A24.

En vivo, Tolosa Paz pidió el derecho a réplica y lo cruzó: "O tiene la bola de cristal o tiene información que el Ministerio no tiene", cuestionó la ministra luego de que el dirigente de UTEP advirtiera que hay 900 personas que se van a quedar sin el plan social por supuestas irregularidades.

La discusión escaló hasta que Grabois aseguró conocer las situaciones de quienes ya no cobran la asistencia por incompatibilidades y la ministra respondió: : "Él no puede tener nóminas de personas porque todavía el padrón está siendo entrecruzado. Por lo tanto, maneja información que el Ministerio no tiene y no es la correcta".