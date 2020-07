"Hacer política con la muerte de una persona es repulsivo", dijo Cafiero y adelantó que enviarán al Congreso "un gran plan de moratorias"

Santiago Cafiero estuvo en un mano a mano con Luis Novaresio

Durante una entrevista en Animales Sueltos, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, criticó el comunicado emitido por la oposición por el asesinato de Fabián Gutiérrez al señalar que "hacer política con la muerte de una persona es repulsivo".

Además, adelantó que, entre las medidas de salida de la cuarentena, el Ejecutivo enviará al Congreso "un gran plan de moratoria de deudas" para pymes, comercios y trabajadores independientes.

En diálogo con Luis Novaresio, el funcionario nacional también se refirió a la oferta ante los bonistas, la situación de Vicentin, el impuesto a las grandes fortunas y la causa que investiga el presunto espionaje ilegal que habría llevado adelante la AFI durante la gestión de Mauricio Macri.

Queremos que este crimen espantoso encuentre el alivio de la verdad, hubo una tensión de una parte de la oposición de tratar de vincular esto, de una forma muy penosa, a una motivación política. Pensamos que de ese modo no se hace política, que cuando se acusa a otro de estar un espacio político que manda a matar gente se cruzó un límite. Todo nuestro frente político y parte de la oposición tomó mucha distancia de todas estas cosas que se dijeron. Ese comunicado fue muy desafortunado y buscaba generar odios y sembrar miedos. Hacer política con la muerte de una persona me parece muy repulsivo. Tenemos que dejar actuar a la Justicia y a los investigadores, y que lleguen a la verdad, tanto para la familia como para la sociedad que vio esto con mucho estupor".

"Desde el Gobierno hubo una política clara de cuidado de las personas, las familias, las fuentes laborales, las pymes y los comercios, que están siendo muy atacados por esta pandemia. La pandemia es lo que provoca esta situación y no la cuarentena. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando ponemos fechas, el mundo está transitando un momento muy atípico. "

"La Argentina de Macri nos dejó con un desempleo y una pobreza que crecía, nos dejo con 29 mil pymes menos. No será igual al 2001, son características distintas, el colchón de parte de la política pública es necesario. Se ha revalorizado el rol de Estado y eso es algo que en el 2001 que no existía. Acá hay herramientas y un Presidente que tiene la decisión política".

"Es un proyecto que está en el Legislativo, que se creó y que se debe dar el debate allí. Desde que tomamos conocimiento del proyecto lo hemos acompañado por pensamos que es necesario este tipo de contribuciones. Pero además, mañana estamos mandando al Congreso un gran plan de moratoria de deudas, hasta el 30 de junio. Me parece que es importante como programa de alivio y de salida empezar a ver cuál es la necesidad que están teniendo los comerciantes, las pymes y los trabajadores independientes para salir adelante".

"En el tema Vicentin lo que vemos es que hay una necesidad de que se recupere. El camino para hacerlo pensamos que era uno y el Presidente dijo que si hay otro para llegar a recuperar la situación de Vicentin, que no es la empresa sino a los más de 2500 productores que no cobran y no ven un horizonte con claridad, lo escucharía. Hoy se esta trabajando en una propuesta que trajo el Gobernador Omar Perotti, de Santa Fe, que es distinta y hoy estamos a la expectativa de eso".

"Es una oferta que se hecho con la responsabilidad de cumplir con la palabra empeñada. El presidente dijo que lo iba cumplir sin hacer más ajuste y ese tipo de negociación obviamente que es más ardua. La Argentina no se fue nunca de una negociación, siempre fue prudente y el día de hoy se esta haciendo una oferta que cumple con la sostenibilidad y el compromiso para con nuestra gente".

"Hasta acá hay indicios y algunas certezas, pero esperemos a que avance la investigación. Somos respetuosos de la Justicia y de la independencia de poderes. El presidente no dudó y lo que hizo fue una intervención para desvincular el accionar de los agentes de inteligencia con la Justicia e instruyó el blanqueo de los fondos de la AFI, me parece que ahí estamos marcando una distancia. Esperamos que se investigue, que se sepa la verdad y que caiga quien caiga".