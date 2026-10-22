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"Pone el precio vos", "ganemos plata" y "con este chanchullito": revelan nuevos audios en la causa ANDIS

Las grabaciones difundidas en WiFi, por A24, exponen conversaciones entre exfuncionarios sobre la venta de medicamentos y el crecimiento de una droguería vinculada a Suizo Argentina.

Nuevos audios complican a exfuncionarios de ANDIS. (Foto: archivo).

Nuevos audios complican a exfuncionarios de ANDIS. (Foto: archivo).

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos audios que exponen conversaciones entre exfuncionarios sobre la venta de medicamentos, la fijación de precios y los negocios de distintas droguerías con el Estado. Las grabaciones fueron presentadas en el programa WiFi de A24, donde el periodista Martín Ángulo explicó su relación con la hipótesis fiscal sobre el funcionamiento del organismo.

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Uno de los fragmentos más contundentes recoge la frase “con este chanchullito vas a ver cómo vendo más”, en una conversación en la que dos exfuncionarios comparan sus ventas y mencionan a Génesis Sociedad Anónima, una firma que, según la reconstrucción periodística, habría funcionado como una droguería asociada de Suizo Argentina.

“Poné el precio vos, loco, ganemos plata”

En otro de los audios difundidos, un interlocutor consulta cuánto debe cotizar un medicamento y recibe una respuesta directa: “Poné el precio vos, loco, ganemos plata”.

Las conversaciones también muestran una competencia por los montos de las operaciones con distintas droguerías. “Vos me seguís bardeando, pero bien, que así tengo las camisetas de todas las droguerías, pero hacé el pool de droguerías, creo que soy el que más vende droguerías. ¿Y sabés qué, no? Recién arranqué con Génesis”, dice uno de los participantes.

Otro exfuncionario menciona una operación por $1.400 millones y lo desafía a comparar los resultados. La respuesta vuelve sobre el nuevo negocio: “Dame tiempo, dame tiempo, pará, dame tiempo. Ahora con este chanchullito que tenemos nuevo, ¿sabés qué, no?”.

Durante su explicación en WiFi, Ángulo identificó a Génesis como una firma vinculada a Suizo Argentina, la droguería que, según detalló el periodista, recibió más de $170.000 millones de ANDIS.

Además, citó el dictamen del fiscal Franco Picardi, quien sostuvo que Génesis pasó de ser una empresa prácticamente sin actividad en 2023 a ubicarse entre las diez firmas que más pagos recibieron del Estado. Ese crecimiento quedó bajo análisis en la investigación sobre las contrataciones de medicamentos y el papel de las empresas proveedoras.

El nuevo audio sobre el viaje de Spagnuolo

En la misma cobertura, Ángulo difundió una grabación vinculada con el viaje que el entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, realizó a Roma e Israel en noviembre de 2024. Hasta ahora, parte de esa trama había sido reconstruida a partir de mensajes y transcripciones; el nuevo material incorpora la conversación en audio.

“¿Pudimos conseguir o pudiste conseguir algo para Spagnuolo? Me está preguntando si tenemos el upgrade. ¿Me avisás, por favor? Gracias. Sí, pero se pagan favores políticos. Se pagan favores políticos”, dice la secretaria del empresario Miguel Ángel Calvete en el intercambio.

Ángulo explicó que Calvete, señalado como intermediario entre empresarios y funcionarios, habría pagado gastos vinculados con el viaje. La referencia a los “favores políticos” forma parte de los elementos que la Justicia analiza para determinar si existieron beneficios para el exfuncionario a cambio de gestiones relacionadas con los negocios de las empresas proveedoras.

La causa busca establecer si hubo acuerdos ilegales en las contrataciones de ANDIS y qué responsabilidades tuvieron los funcionarios y empresarios involucrados. Las imputaciones continúan bajo investigación judicial.

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