"Pone el precio vos", "ganemos plata" y "con este chanchullito": revelan nuevos audios en la causa ANDIS

Las conversaciones también muestran una competencia por los montos de las operaciones con distintas droguerías. “Vos me seguís bardeando, pero bien, que así tengo las camisetas de todas las droguerías, pero hacé el pool de droguerías, creo que soy el que más vende droguerías. ¿Y sabés qué, no? Recién arranqué con Génesis”, dice uno de los participantes.

Otro exfuncionario menciona una operación por $1.400 millones y lo desafía a comparar los resultados. La respuesta vuelve sobre el nuevo negocio: “Dame tiempo, dame tiempo, pará, dame tiempo. Ahora con este chanchullito que tenemos nuevo, ¿sabés qué, no?”.

Durante su explicación en WiFi, Ángulo identificó a Génesis como una firma vinculada a Suizo Argentina, la droguería que, según detalló el periodista, recibió más de $170.000 millones de ANDIS.

Además, citó el dictamen del fiscal Franco Picardi, quien sostuvo que Génesis pasó de ser una empresa prácticamente sin actividad en 2023 a ubicarse entre las diez firmas que más pagos recibieron del Estado. Ese crecimiento quedó bajo análisis en la investigación sobre las contrataciones de medicamentos y el papel de las empresas proveedoras.

El nuevo audio sobre el viaje de Spagnuolo

En la misma cobertura, Ángulo difundió una grabación vinculada con el viaje que el entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, realizó a Roma e Israel en noviembre de 2024. Hasta ahora, parte de esa trama había sido reconstruida a partir de mensajes y transcripciones; el nuevo material incorpora la conversación en audio.

“¿Pudimos conseguir o pudiste conseguir algo para Spagnuolo? Me está preguntando si tenemos el upgrade. ¿Me avisás, por favor? Gracias. Sí, pero se pagan favores políticos. Se pagan favores políticos”, dice la secretaria del empresario Miguel Ángel Calvete en el intercambio.

Ángulo explicó que Calvete, señalado como intermediario entre empresarios y funcionarios, habría pagado gastos vinculados con el viaje. La referencia a los “favores políticos” forma parte de los elementos que la Justicia analiza para determinar si existieron beneficios para el exfuncionario a cambio de gestiones relacionadas con los negocios de las empresas proveedoras.

La causa busca establecer si hubo acuerdos ilegales en las contrataciones de ANDIS y qué responsabilidades tuvieron los funcionarios y empresarios involucrados. Las imputaciones continúan bajo investigación judicial.