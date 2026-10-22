En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Ariel Lijo
Andis
Andis

El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y ordenó inhibir sus bienes

El magistrado convocó a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. También citó a otros 34 imputados y dispuso medidas patrimoniales sobre 36 acusados.

Ariel Lijo convocó a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Andis. (Foto: archivo)

Ariel Lijo convocó a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Andis. (Foto: archivo)
Leé también La millonaria vida de los dueños de la droguería Suizo Argentina: quién es quién en la familia Kovalivker
Los hermanos Kovalivker quedaron a disposición de la justicia tras ser señalados en los audios de Spagnuolo. (Foto: A24.com).

Además, ordenó la inhibición general de bienes de ambos empresarios y dispuso nuevas medidas contra otros imputados en el expediente.

La decisión se conoció luego de que los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitaran las indagatorias y las inhibiciones patrimoniales. Los investigadores sostienen que la droguería de los hermanos Kovalivker había “cooptado” la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios.

Las indagatorias se extenderán hasta el 26 de noviembre

Los fiscales solicitaron la citación de 43 personas. En respuesta, Lijo ordenó llamar a indagatoria a 36 imputados por primera vez y dispuso que otros tres acusados, que ya habían declarado, amplíen sus testimonios.

En el mismo fallo, el juez resolvió inhibir los bienes de 36 de los imputados, en su mayoría representantes de empresas que, según la hipótesis de los fiscales, habrían participado de la cartelización.

La ronda de declaraciones comenzará el jueves próximo con las indagatorias de Jonathan y Emmanuel Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina. Las audiencias continuarán hasta el 26 de noviembre.

El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y ordenó inhibir sus bienes. (Foto: archivo)

El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y ordenó inhibir sus bienes. (Foto: archivo)

El 3 de noviembre será el turno de otros tres directivos de la droguería. Deberán presentarse Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales.

Atchabahian y Calvete, entre los últimos citados

Dos de los acusados considerados clave en la investigación declararán durante la última semana de la ronda de indagatorias.

Pablo Atchabahian, señalado como presunto lobbista de los Kovalivker en la Andis, fue citado para el 24 de noviembre. Un día después deberá comparecer Miguel Ángel Calvete, también señalado como operador en el organismo y acusado de haber sobornado a Diego Spagnuolo, quien estaba al frente de la agencia.

Atchabahian, Calvete y Spagnuolo ya se encuentran procesados en el expediente.

La causa investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: archivo)

La causa investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: archivo)

El juez busca evitar que los acusados se desprendan de sus bienes

La inhibición general de bienes alcanza a 36 imputados y apunta a impedir que dispongan de su patrimonio mientras avanza la investigación. Lijo fundamentó la medida en la necesidad de preservar los activos que eventualmente podrían ser decomisados o quedar sujetos a responsabilidades económicas.

Para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar que los imputados se desprendan de bienes registrables, el juez ordenó comunicar la resolución a los registros de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor, al registro de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y al de Buques. También dispuso notificar al presidente del Jockey Club Argentino.

En pocas palabras

  • Juez Ariel Lijo: Citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
  • Investigación: Se sospecha un esquema de cartelización y sobreprecios en la Andis, con la presunta cooptación del organismo por parte de la droguería.
  • Medidas judiciales: Se ordenó la inhibición general de bienes de 36 imputados y se programaron declaraciones indagatorias hasta el 26 de noviembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ariel Lijo Andis
Notas relacionadas
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la Andis
Nuevo escándalo en ANDIS: los audios sobre otra presunta coima a Spagnuolo que incluyó un viaje a Roma y Tel Aviv
Milei reconoció que la inflación baja "más lento" de lo esperado y que la economía "está creciendo menos"

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar