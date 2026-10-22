En el mismo fallo, el juez resolvió inhibir los bienes de 36 de los imputados, en su mayoría representantes de empresas que, según la hipótesis de los fiscales, habrían participado de la cartelización.

La ronda de declaraciones comenzará el jueves próximo con las indagatorias de Jonathan y Emmanuel Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina. Las audiencias continuarán hasta el 26 de noviembre.

El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y ordenó inhibir sus bienes. (Foto: archivo)

El 3 de noviembre será el turno de otros tres directivos de la droguería. Deberán presentarse Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales.

Atchabahian y Calvete, entre los últimos citados

Dos de los acusados considerados clave en la investigación declararán durante la última semana de la ronda de indagatorias.

Pablo Atchabahian, señalado como presunto lobbista de los Kovalivker en la Andis, fue citado para el 24 de noviembre. Un día después deberá comparecer Miguel Ángel Calvete, también señalado como operador en el organismo y acusado de haber sobornado a Diego Spagnuolo, quien estaba al frente de la agencia.

Atchabahian, Calvete y Spagnuolo ya se encuentran procesados en el expediente.

La causa investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. (Foto: archivo)

El juez busca evitar que los acusados se desprendan de sus bienes

La inhibición general de bienes alcanza a 36 imputados y apunta a impedir que dispongan de su patrimonio mientras avanza la investigación. Lijo fundamentó la medida en la necesidad de preservar los activos que eventualmente podrían ser decomisados o quedar sujetos a responsabilidades económicas.

Para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar que los imputados se desprendan de bienes registrables, el juez ordenó comunicar la resolución a los registros de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor, al registro de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y al de Buques. También dispuso notificar al presidente del Jockey Club Argentino.