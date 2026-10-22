El juez Ariel Lijo citó a indagatoria a los dueños de Suizo Argentina y ordenó inhibir sus bienes

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad(Andis).
El magistrado convocó a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. También citó a otros 34 imputados y dispuso medidas patrimoniales sobre 36 acusados.
Ariel Lijo convocó a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Andis. (Foto: archivo)
El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad(Andis).
Además, ordenó la inhibición general de bienes de ambos empresarios y dispuso nuevas medidas contra otros imputados en el expediente.
La decisión se conoció luego de que los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitaran las indagatorias y las inhibiciones patrimoniales. Los investigadores sostienen que la droguería de los hermanos Kovalivker había “cooptado” la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios.
Los fiscales solicitaron la citación de 43 personas. En respuesta, Lijo ordenó llamar a indagatoria a 36 imputados por primera vez y dispuso que otros tres acusados, que ya habían declarado, amplíen sus testimonios.
En el mismo fallo, el juez resolvió inhibir los bienes de 36 de los imputados, en su mayoría representantes de empresas que, según la hipótesis de los fiscales, habrían participado de la cartelización.
La ronda de declaraciones comenzará el jueves próximo con las indagatorias de Jonathan y Emmanuel Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina. Las audiencias continuarán hasta el 26 de noviembre.
El 3 de noviembre será el turno de otros tres directivos de la droguería. Deberán presentarse Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales.
Dos de los acusados considerados clave en la investigación declararán durante la última semana de la ronda de indagatorias.
Pablo Atchabahian, señalado como presunto lobbista de los Kovalivker en la Andis, fue citado para el 24 de noviembre. Un día después deberá comparecer Miguel Ángel Calvete, también señalado como operador en el organismo y acusado de haber sobornado a Diego Spagnuolo, quien estaba al frente de la agencia.
Atchabahian, Calvete y Spagnuolo ya se encuentran procesados en el expediente.
La inhibición general de bienes alcanza a 36 imputados y apunta a impedir que dispongan de su patrimonio mientras avanza la investigación. Lijo fundamentó la medida en la necesidad de preservar los activos que eventualmente podrían ser decomisados o quedar sujetos a responsabilidades económicas.
Para garantizar el cumplimiento de la medida y evitar que los imputados se desprendan de bienes registrables, el juez ordenó comunicar la resolución a los registros de la Propiedad Inmueble y de la Propiedad Automotor, al registro de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y al de Buques. También dispuso notificar al presidente del Jockey Club Argentino.