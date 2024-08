"Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro", el dramático pedido de Alberto Fernández

“Yo no hice eso”

Fabiola Yañez golpeada.jpg

Según contó el dirigente social, poco después de la publicación de ese post el ex mandatario se comunicó con él por escrito a través de la aplicación de mensajes: "Luis. Yo no hice eso. No entiendo como podes creer que hice eso".

D’Elía, siempre según su versión, no respondió. Entonces Fernández insistió: "¿Estás?".

El persistente silencio de D’Elía dio lugar a un nuevo mensaje de Fernández, en el que le pidió que lo escuchara antes de emitir un juicio definitivo sobre su conducta.

"Lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así. Por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro", contó el dirigente social que le dijo el expresidente.

Desde anoche, cuando estallaron en los medios y se replicaron en las redes sociales las fotos de los moretones de Fabiola Yáñez, Alberto Fernández y sus principales allegados cerraron sus teléfonos y sólo los abrieron esporádicamente para cuestiones muy puntuales.

El expresidente permanece recluido en el departamento en el que vive en Puerto Madero y sólo recibe visitas de su entorno familiar y político más cercano.