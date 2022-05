¿Por qué Aldo Rico rechazó el proyecto de que regrese el Servicio Militar Obligatorio?

"Acá se ven las cosas y no se ven las necesidades. Es un problema en todos los órdenes de la política de Estado en la Argentina: se hacen las cosas y no se sabe por qué", señaló el ex militar que lideró los levantamientos carapintada contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.

Aldo Rico cuestionó duramente la política de Defensa de la Argentina

Al hacer un repaso de la historia del Servicio Militar Obligatorio, Rico recordó que "se pasó de los 20 a los 18 años porque los ciudadanos decían que les cortaban la carrera universitaria y después protestaron porque a la Guerra de Malvinas fueron soldados de 18 años".

"Se terminó el Servicio Militar porque hubo un delito en un cuartel. Un año antes, 10 años antes, 20 años antes, ¿cuántos delitos hubo?", planteó el veterano de Guerra de Malvinas en alusión al asesinato del soldado Omar Carrasco.

Y añadió: "El principal problema estratégico es que es un país que está aislado, no tiene aliados. Que venga el ministro (de Defensa, Jorge Taiana) y diga cuáles son las necesidades de Defensa, quién es el enemigo, cuál es el plan de campaña". "Somos un país tan pobre que no tenemos nada que defender", lanzó.

Aldo Rico consideró que "la Argentina tiene que replantear toda su política internacional. ¿Aliado de quién somos? No tenemos aliados. La Argentina no tiene política internacional y por lo tanto tampoco tiene política de Defensa. No hay ninguna política de largo plazo en la Argentina", concluyó.