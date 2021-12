Juntos por el Cambio contra el cálculo de la inflación

María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio: advirtió que el Gobierno busca financiar el Presupuesto 2022 con “inflación” y, a la vez, señaló que el mismo “esconde ajustes”.

“Este Presupuesto no refleja el inicio de resolver los problemas estructurales que la gente nos reclama, lejos de eso. Muestra que no los reconoce y no podemos creer que habrá una inflación del 33% si hoy se siguen actualizando paritarias que van a tener una inercia el año que viene”, criticó la legisladora opositora.

En esa línea, preguntó: “¿Cuál es el país del mundo que con esta política baja un 15% de índice de inflación en un año?”, y agregó: “Ya el año pasado nos dijeron que iba a haber 29% de inflación y estamos en 45% no creemos que van a financiar el déficit con organismos”.

Por su parte, Hernán Lombardi, diputado de Juntos por el Cambio, expuso que es "una realidad ilusoria" que la inflación sea del 33%. "Es absolutamente imposible", expresó.

Martín Tetaz, Evolución Radical: respecto dela inflación del 33% proyectada por el Gobierno, el diputado sostuvo: "No tiene ningún elemento lógico" para apoyar esa estimación. Y añadió: "Este cuerpo, salvo que crea por una profesión de fe que la inflación va a bajar, no tiene ningún elemento lógico porque no se lo ha proporcionado ni el proyecto de ley ni los ministros que vinieron".

Milei habló en nombre de los liberales: "Es inmoral"

Javier Milei, La Libertad Avanza: el legislador hizo mención a las "inconsistencias" del proyecto oficialista.

“Los liberales nunca vamos a apoyar un presupuesto que tenga déficit fiscal, porque es inmoral. Si lo financia con deuda, castiga a las generaciones futuras, gente que no nació ni votó y le estamos cargando la fiesta con impuestos futuros; también es inmoral financiarlo con emisión monetaria”, disparó.

“Hay inconsistencias en la inflación, en la actividad, en el empleo, en salario real, en el tipo de cambio y en la tasa. Esto es un desastre. No lo pasa ni siquiera un alumno básico de macroeconomía. Esto es un escándalo. Pero no sólo eso, sino que el presupuesto además está obsoleto porque planeaban incrementar el gasto en un 40% y hoy sería 20%. Eso prueba que está mal hecho y que no lo van a cumplir, por eso mandaron 54 artículos de la galera para incrementar el gasto”, amplió Milei.

La izquierda se expresó contra los "tarifazos" y un acuerdo con el FMI

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad: "Este presupuesto de Martín Guzmán (ministro de Economía) tiene tarifazos, que es una de las exigencias del FMI, con la quita de subsidios", acusó.

Y señaló: "El presupuesto actual va en sintonía con lo que sucedió en 2021 que tuvo un gran ajuste, quitaron el IFE. Las jubilaciones vienen perdiendo desde 2017. No sólo con suspensión de la movilidad que fue un enorme robo a los jubilados en 2020, sino que este año recién en diciembre van a empardar a la inflación".

Florencio Randazzo: "Esta ley no persigue justicia social"

Florencio Randazzo, Vamos con Vos: “(El Gobierno) no asume la inflación que hay en nuestro país y no refleja la realidad. Al contrario, la esconde", dijo en Twitter: Y completó: "Esta Ley no persigue la justicia social ni busca un sistema federal más equilibrado, yo no voy a votar nada que vaya en contra de la sociedad argentina, los trabajadores y la producción”.

Derrota del Gobierno en Diputados: se rechazó el Presupuesto 2022

La Cámara de Diputados rechazó este viernes el proyecto de Presupuesto del Gobierno y dejó abierta la posibilidad de que administre los fondos del estado sin la ley de leyes.

La oposición triunfó por 132 votos a favor, 121 en contra y una abstención en la votación de la ley, celebrada poco antes de las 10:30, provocando una dura derrota política al bloque oficialista.

El Frente de Todos oficialista ya había perdido, minutos antes, otra votación para que el proyecto volviera a ser analizado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.