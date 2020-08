Qué dice el proyecto de Larreta para "abrir las aulas" y qué opina Nación sobre el tema

CABA propone abrir "espacios digitales" en escuelas públicas y de gestión privada para unos 9.450 alumnos por turno (Foto: Ministerio de Educación de la Nación)

El miércoles de la semana pasada el Gobierno Porteño daba a conocer un proyecto con la idea de la vuelta a clases presenciales. Tras la polémica con Nación, finalmente se presentó otra iniciativa que está lejos de la inicial.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, se reunió el miércoles con el responsable nacional, Nicolás Trotta, y le presentó el proyecto con la intención de abrir el próximo 31 de agosto los "espacios digitales" en escuelas públicas y de gestión privada para unos 9.450 alumnos por turno destinado a los estudiantes que quedaron desvinculados de sus colegios durante la pandemia.

Este proyecto dista del que se divulgó el miércoles de la semana pasada cuando en Olivos, Horacio Rodríguez Larreta le comentó al Presidente Alberto Fernández su intención de llevar a cabo el regreso a clases. "Hablalo con Trotta" fue la respuesta del Presidente según pudo saber A24.com.

La idea inicial contemplaba que 5.000 alumnos de todos los niveles educativos volvieran a los establecimientos a partir del 7 de septiembre para tener clases efectivas, contemplando especialmente a aquellos que "quedaron fuera del sistema" en las estrategias de educación a distancia en pandemia. CABA rompía con una noticia de gran impacto: la vuelta a clases. Una semana después, ya no es lo mismo.

¿Qué cambió? En primer lugar, lo poco factible del proyecto. Abrir las escuelas de gestión pública para ese número de estudiantes fue un inconveniente desde el primer momento.

Los gremios docentes mostraron su absoluto rechazo y todo lo que implica poner en funcionamiento completo a una escuela no estaba contemplado, desde el personal no docente hasta el transporte escolar.

La lectura de ese proyecto inicial fue meramente política. Desde el Ministerio de Educación de la Nación no tardaron en responder que "no era posible" por las condiciones epidemiológicas en las que se encuentra CABA. Lo siguen creyendo así aún después de la presentación del proyecto modificado.

"La solución no está sólo en darles una computadora", aseguran desde el Ministerio de Educación. Afirman que el Gobierno de la Ciudad debe "atacar los problemas sociales de raíz" en lugar de "insistir con abrir las aulas". Se trata de los alumnos en situación sanitaria más vulnerable y exponerlos al regreso a clase lo consideran un riesgo para ellos.

Nación no va a permitir el regreso de clases presenciales en CABA. No lo consideran posible y la postura es firme. Advierten en que hay provincias con menor circulación viral donde no lo permitieron y la Capital Federal "está lejos de estar en condiciones".

El Gobierno Porteño no podrá concretar una vuelta anticipada a clases tal como había deslizado la semana pasada, pero puede conseguir un primer paso en la iniciativa con la apertura de "aulas virtuales", sin maestros pero en la escuela en 634 establecimientos, 464 primarias y 170 secundarias.

Un punto intermedio que deberá analizar el Consejo Ad Hoc que tendrá cinco días hábiles para verificar los protocolos presentados por Acuña. Esta instancia es obligatoria y fue designada por el Consejo Federal de Educación, del cual CABA forma parte. Si se logra la aprobación, la "decisión" estará en manos de Horacio Rodríguez Larreta.

El Gobierno Nacional tiene otra carta, la palabra final. Más allá que la decisión radicará en el Jefe de Gobierno, el Ejecutivo a través de la Jefatura de Gabinete puede no habilitarlo en las disposiciones de los decretos de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.