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Qué es Sean Lion, el megaproyecto petrólero en Malvinas que Javier Milei rechazó

El Presidente habló en su mensaje sobre Malvinas y las islas del Atlántico sur sobre un contrato de explotación petrolera en el mar argentino acordado por los británicos con una empresa israelí. La puso como ejemplo del rechazo argentino y las sanciones que habrá para empresas que sigan ese camino.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La plataforma petrolera de Sea Lion

La plataforma petrolera de Sea Lion, con capitales israelíes y británicos, en el centro del mensaje del presidente Milei. (Foto: Gentileza Escenarion)

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. Así se refirió el presidente Javier Milei al proyecto de explotación petrolera llamado "Sea Lion" ( León Marino). Lo puso como ejemplo de las áreas en las que el Reino Unido realiza acuerdos para utilizar un recurso - el mar y el petróleo - que le pertenece a la Argentina y que no puede operar por su usurpación a las islas del Atlántico Sur.

Leé también La rotunda respuesta del Reino Unido a Javier Milei tras la cadena nacional por Malvinas
Secretario de Defensa británico, Wes Streeting. 

"Sea Lion" es un yacimiento submarino considerado como importante descubrimiento de petróleo ubicado aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, dentro de las licencias de producción PL032 y PL004b.

El proyecto está impulsado actualmente por dos empresas: la israelí Navitas Petroleum, que actúa como operadora y posee el 65% de la participación, y la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35% restante. Ambas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con el desarrollo de la primera etapa.

El proyecto de Sea Lion, 220 km al norte de Malvinas, en el Mar Argentino. (Foto: A24.com)

El proyecto de Sea Lion, 220 km al norte de Malvinas, en el Mar Argentino. (Foto: A24.com)

La empresa Navitas Petroleum cotiza en la bolsa de Tel Aviv y tiene el 65% de las acciones del emprendimiento y controla su gestión. La advertencia hecha por el mandatario se basa en que la producción del primer barril de petróleo está prevista para marzo de 2028.

Se espera que la producción se extienda durante más de 30 años, generando puestos de trabajo tanto en las Islas Malvinas como en la cadena de proveedores del Reino Unido durante ese período.

En su página oficial, la compañía dice sobre este proyecto irregular: Navitas Petroleum (NPDP) adoptará un desarrollo por etapas para Sea Lion. Tras obtener las aprobaciones regulatorias necesarias para las fases 1 y 2, comenzará la fase 1, que contempla la perforación de 11 pozos submarinos, conectados a un buque flotante reutilizado de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

La fase 2 se prevé para dentro de aproximadamente tres años después de la extracción del primer petróleo e incluirá la perforación de otros 12 pozos submarinos, que también serán conectados al sistema de producción.

En su p&aacute;gina oficial, Novitas Petroleum tiene un apartado especial a "Sea Lion" con un completo plan explicado de las etapas de exploraci&oacute;n a varias d&eacute;cadas. (Foto: Novitas Petroleum)

En su página oficial, Novitas Petroleum tiene un apartado especial a "Sea Lion" con un completo plan explicado de las etapas de exploración a varias décadas. (Foto: Novitas Petroleum)

"Sea Lion": el proyecto modelo de explotación petrolera que rechaza la Argentina

Sea Lion es el proyecto de explotación petrolera offshore ubicado en el Atlántico Sur, al que Milei puso como caso testigo. No solo el rechazo internacional a que se otorguen contratos de negocios (con el petróleo en este caso) sobre parte de la soberanía argentina , ya sea en las islas o en el mar argentino.

Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina y administrada ilegalmente por su ocupación por el Reino Unido. El yacimiento a 450 metros de profundidad y fue descubierto en 2010 por la compañía británica Rockhopper Exploration, británica. Por falta de infraestructura se asoció con la israelí Navitas Petroleum de Israel, quien controla efectivamente, el funcionamiento del emprendimiento.

La iniciativa contempla una inversión inicial de alrededor de US$1.800 millones y una producción estimada de unos 55.000 barriles de petróleo diarios en su primera fase. Para extraer el crudo se utilizarán pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO.

El desarrollo del proyecto volvió a generar una fuerte reacción del Gobierno argentino. Javier Milei cuestionó que las empresas avancen con la explotación sin autorización de la Argentina y vinculó el emprendimiento directamente con la disputa de soberanía sobre las islas. Sobre esas empresas, si no se retiran de estos emprendimientos y concesiones viciadas, van a quedar expuestas a sanciones o a la prohibición de actuar, por ejemplo, en el área de Vaca muerta.

El conflicto también tiene una dimensión económica: para las autoridades de las Malvinas, el petróleo podría convertirse en una nueva fuente de ingresos y modificar de manera profunda la economía del archipiélago, actualmente muy dependiente de la actividad pesquera.

Las advertencias de Milei y la realidad de la empresa israelí que explota "Sea Lion"

Las palabras del presidente - y sus advertencias - han tenido una amplia repercusión en el Reino Unido. Mientras tanto, Navitas Petroleum, la empresa principal, de capitales israelíes - país al que Milei se manifiesta siempre como un aliado - sigue con su trabajo pensado a varias décadas. En su página oficial hay un gran despliegue a las tareas de esta plataforma petrolera.

Es un caso testigo para el gobierno de Milei tras su mensaje de este jueves, en cadena nacional, sobre la cuestión de Malvinas y el Atlántico sur.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Javier Milei: Rechazó el proyecto petrolero "Sea Lion" en Malvinas por ser un acuerdo entre el Reino Unido y una empresa israelí.
  • Proyecto "Sea Lion": Es un yacimiento petrolero submarino estimado en 220 km al norte de las Islas Malvinas, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
  • Sanciones futuras: El presidente advirtió sobre endurecer sanciones para empresas que operen en áreas en disputa, citando este proyecto como ejemplo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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