Qué hay detrás de la amenaza de paro de los colectiveros y qué puede pasar en las próximas horas

La UTA reclama la acreditación de los sueldos de marzo con una actualización según el artículo 6° de su convenio paritario, que contemplaba un reajuste acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Esto daría un salario inicial de $987.000 que luego sirve como base para el resto de las categorías.

Las empresas dicen que no pueden pagar eso porque el Estado no permitió la actualización de los boletos. Y tampoco acepta girarles más dinero en concepto de subsidios. No hay plata.

paro de colectivos-amba.jpg Las empresas dicen que no pueden pagar lo que pide la UTA porque el Estado no permitió la actualización de los boletos (Foto: archivo).

"El Gobierno también se sienta arriba de determinadas medidas para que esto no provoque una disparada en la inflación, y por ende el incremento de los boletos o de la tarifa no se produjo", denuncian desde las empresas. "Por eso recortó servicios, redujo servicios, no paga lo que tiene que pagar...", se quejan.

En la Casa Rosada aclaran que no es así. Desde la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta, aclararon que el Estado "se encuentra al día con el pago de todos los fondos previstos a las empresas, los cuales se abonan, como siempre, en tiempo y forma". Por las dudas recordaron: "El único responsable del pago salarial a sus empleados son las compañías y no las secretarías gubernamentales".

Desde las empresas no hablan de deuda, pero sí de que se redujo el monto total de subsidios con algunos argumentos no siempre correctos: "Se denunció que existen colectivos fantasmas para no transferir. Pero no hay 1676 colectivos fantasmas. El Gobierno creó ese número y se le pegó un guadañazo a los subsidios recibidos", aseguran.

En el medio, los trabajadores reclaman recomposición de salarios, la Secretaría de Trabajo no interviene -"está diezmada", denuncian- y hay dudas sobre la continuidad del servicio. Desde el gremio que conduce Roberto Fernández avisaron que no van a hacer un paro sorpresivo el lunes por la tarde-noche. "Los trabajadores tienen que poder volver a sus hogares", dicen desde el sindicato.

La pregunta es si el paro no se concretará el martes o miércoles, siempre en función de cuánto les depositen a los colectiveros.