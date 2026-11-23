A qué viajaron la China Suárez y Mauro Icardi a Uruguay

Aunque las imágenes transmitieron la idea de una escapada exclusivamente romántica, el viaje tuvo también un motivo especial: la pareja cruzó el Río de la Plata para asistir a una celebración organizada por Natalia Antolín, íntima amiga de la actriz, y su marido, Ever Miguez Schettini.

El festejo se realizó en Carmelo, al aire libre, y comenzó durante el día para extenderse hasta la noche. La propia China dejó una pista sobre el motivo de su presencia cuando compartió una historia de Instagram con la frase “Celebrando a nuestros amigos”.

Los invitados también aprovecharon la estadía en Campo de Magnolias, la chacra de Antolín, para disfrutar de la pileta, los espacios verdes y los caballos. Incluso recorrieron el predio en un carrito de golf y compartieron momentos de mucha complicidad.

Así, entre una celebración con amigos y unos días alejados del ritmo cotidiano, la China y Mauro sumaron nuevas postales a su historia de amor.