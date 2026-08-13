¡Adiós CAMILA! La banda mexicana se despide de los escenarios con un show en Argentina

Esta vez, ADIÓS World Tour llega al Movistar Arena Buenos Aires la noche del 15 de octubre y a Quality Arena de Córdoba el 17 de octubre de este año para hacerte vibrar una vez más.
Estos 20 años en Camila han sido una montaña rusa de vivencias casi surreales, de esas que parecen sacadas de una película. Esta banda cambió mi vida radicalmente, me ha permitido vivir haciendo lo que más amo, conocer lugares del mundo a los que nunca imaginé viajar, y en ellos conocer gente muy querida que se ha vuelto parte de mi historia. Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última. Gracias de corazón al público de Camila por tanto cariño y por hacer de nuestra música parte del soundtrack de su vida.
-Pablo Hurtado
El exitoso REGRESA TOUR llevó a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo a pisar juntos nuevamente el escenario y vibrar con sus fans de más de veinte países. El público convirtió cada noche en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Santiago, Caracas, Lima, Guatemala, Quito, El Salvador, San José, Tegucigalpa, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Bogotá, Medellín, Cali, Austin, Miami, Los Angeles, Chicago, Newark, Nueva York, Fairfax, Charlotte, Orlando, Houston, Dallas, San Antonio, San Diego, Phoenix, Anaheim, Sacramento, Valencia, Barcelona, Madrid, Milán en una celebración histórica.
Camila nació de tres corazones llenos de sueños latiendo al mismo tiempo.
Y aunque el corazón quisiera quedarse un poco más, hoy solo queda decirles gracias a todos por acompañarme en este gran viaje. Cada aplauso, cada canción y cada abrazo vivirán conmigo para siempre.
Y cuando el tiempo pase y la ausencia se sienta, recuerden que nunca me habré ido del todo. Siempre estaré presente a través de la música y de los recuerdos que construimos juntos.
No es un adiós, es otra manera de permanecer, nunca olviden que donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar
Con todo mi amor.
-Samo
Dos años de una gira que ha desbordado emociones, recuerdos, nostalgia y adrenalina; de escuchar cientos de miles de voces gritando “otra, otra, otra” cuando se acercaba el final de cada show. Así como el “otra, otra, otra”, ADIÓS World Tour llega para Mario, Pablo y Samo como la oportunidad hacer el encuentro más importante: el encuentro con sus fans que siempre estuvieron ahí.
BOLETOS DE ADIÓS World Tour
01 de Octubre Arena Ciudad de México, CDMX, MÉXICO
02 de Octubre Arena Guadalajara, Jalisco, MÉXICO
07 de Octubre Arena Monterrey, Nuevo León, MÉXICO
08 de Octubre Auditorio GNP, Puebla, MÉXICO
11 de Octubre Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro, MÉXICO
15 de Octubre Movistar Arena, Buenos Aires, ARGENTINA
17 de Octubre Quality Arena, Córdoba, ARGENTINA
23 de Octubre Foro GNP, Mérida, MÉXICO
29 de Octubre Forum Majadas, Cd de Guatemala, GUATEMALA
30 de Octubre Cancha Auxiliar Estadio Cuscatlán, San Salvador, EL SALVADOR
01 de Noviembre Parque Viva, San José, COSTA RICA
05 de Noviembre Audiorama El Trompo Viva, San José, COSTA RICA
07 de Noviembre The Show at Agua Caliente, Palm Desert, CA. EEUU
15 de Noviembre SaveMart Arena, Fresno, CA. EEUU
18 de Noviembre AllState Arena, Chicago, ILL, EEUU
20 de Noviembre Movistar Arena, Santiago, CHILE
21 de Noviembre Concha Acústica del Campo de Marte, Lima, PERÚ
27 de Noviembre Arena Movistar, Santiago, CHILE
29 de Noviembre Teatro al Aire Libre, La Paz, BOLIVIA
05 de Diciembre Coliseo Voltaire Paladines Polo, Guayaquil, ECUADOR
08 de Diciembre World Trade Center, Veracruz, MÉXICO
10 de Diciembre Arena Potosí/ El Domo, San Luis Potosí, MÉXICO
12 de Diciembre Coliseo Centenario, Torreón, MÉXICO