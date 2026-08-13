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¡Adiós CAMILA! La banda mexicana se despide de los escenarios con un show en Argentina

En estas dos décadas, millones de vidas dejaron a CAMILA entrar a su intimidad, a sus amores, desamores, rupturas, bodas, graduaciones, embarazos, lágrimas, sueños, duelos, ilusiones…

13 ago 2026, 10:15
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¡Adiós CAMILA! La banda mexicana se despide de los escenarios con un show en Argentina

¡Adiós CAMILA! La banda mexicana se despide de los escenarios con un show en Argentina

¡Adiós CAMILA! La banda mexicana se despide de los escenarios con un show en Argentina

¡Adiós CAMILA! La banda mexicana se despide de los escenarios con un show en Argentina

CAMILA. Una historia de veinte años construida con decenas de canciones, millones de discos vendidos, premios y reconocimientos, giras internacionales, colaboraciones inolvidables y un legado artístico que transformó para siempre el pop en español, pero sobre todo…una historia irrepetible que conectó las emociones de millones de personas y que en 2023 se dio la oportunidad de revivir las primeras etapas, con la alineación original conformada por Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo.

Momentos que nos volvieron hermanos para siempre, en las pupilas y en el corazón nos llevamos tatuadas tan vertiginosas experiencias, en esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez.

-Mario Domm

En estas dos décadas, millones de vidas dejaron a CAMILA entrar a su intimidad, a sus amores, desamores, rupturas, bodas, graduaciones, embarazos, lágrimas, sueños, duelos, ilusiones… Algunos estuvieron desde el primer día, otros se sumaron en el camino. Algunos llevan a Camila en el corazón y otros literalmente tatuados en la piel. Gracias a cada una de esas personas es que "Todo cambió", "Mientes", “De qué me sirve la vida”, "Bésame", “Coleccionista de canciones”, "Aléjate de mí", “Solo para mí”, “Abrázame”, y más, se convirtieron en éxitos… son sus éxitos.

Esta vez, ADIÓS World Tour llega al Movistar Arena Buenos Aires la noche del 15 de octubre y a Quality Arena de Córdoba el 17 de octubre de este año para hacerte vibrar una vez más.

Estos 20 años en Camila han sido una montaña rusa de vivencias casi surreales, de esas que parecen sacadas de una película. Esta banda cambió mi vida radicalmente, me ha permitido vivir haciendo lo que más amo, conocer lugares del mundo a los que nunca imaginé viajar, y en ellos conocer gente muy querida que se ha vuelto parte de mi historia. Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto… ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última. Gracias de corazón al público de Camila por tanto cariño y por hacer de nuestra música parte del soundtrack de su vida.

-Pablo Hurtado

El exitoso REGRESA TOUR llevó a Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo a pisar juntos nuevamente el escenario y vibrar con sus fans de más de veinte países. El público convirtió cada noche en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Santiago, Caracas, Lima, Guatemala, Quito, El Salvador, San José, Tegucigalpa, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Bogotá, Medellín, Cali, Austin, Miami, Los Angeles, Chicago, Newark, Nueva York, Fairfax, Charlotte, Orlando, Houston, Dallas, San Antonio, San Diego, Phoenix, Anaheim, Sacramento, Valencia, Barcelona, Madrid, Milán en una celebración histórica.

Camila nació de tres corazones llenos de sueños latiendo al mismo tiempo.

Y aunque el corazón quisiera quedarse un poco más, hoy solo queda decirles gracias a todos por acompañarme en este gran viaje. Cada aplauso, cada canción y cada abrazo vivirán conmigo para siempre.

Y cuando el tiempo pase y la ausencia se sienta, recuerden que nunca me habré ido del todo. Siempre estaré presente a través de la música y de los recuerdos que construimos juntos.

No es un adiós, es otra manera de permanecer, nunca olviden que donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar

Con todo mi amor.

-Samo

Dos años de una gira que ha desbordado emociones, recuerdos, nostalgia y adrenalina; de escuchar cientos de miles de voces gritando “otra, otra, otra” cuando se acercaba el final de cada show. Así como el “otra, otra, otra”, ADIÓS World Tour llega para Mario, Pablo y Samo como la oportunidad hacer el encuentro más importante: el encuentro con sus fans que siempre estuvieron ahí.

BOLETOS DE ADIÓS World Tour

01 de Octubre Arena Ciudad de México, CDMX, MÉXICO

02 de Octubre Arena Guadalajara, Jalisco, MÉXICO

07 de Octubre Arena Monterrey, Nuevo León, MÉXICO

08 de Octubre Auditorio GNP, Puebla, MÉXICO

11 de Octubre Auditorio Josefa Ortiz, Querétaro, MÉXICO

15 de Octubre Movistar Arena, Buenos Aires, ARGENTINA

17 de Octubre Quality Arena, Córdoba, ARGENTINA

23 de Octubre Foro GNP, Mérida, MÉXICO

29 de Octubre Forum Majadas, Cd de Guatemala, GUATEMALA

30 de Octubre Cancha Auxiliar Estadio Cuscatlán, San Salvador, EL SALVADOR

01 de Noviembre Parque Viva, San José, COSTA RICA

05 de Noviembre Audiorama El Trompo Viva, San José, COSTA RICA

07 de Noviembre The Show at Agua Caliente, Palm Desert, CA. EEUU

15 de Noviembre SaveMart Arena, Fresno, CA. EEUU

18 de Noviembre AllState Arena, Chicago, ILL, EEUU

20 de Noviembre Movistar Arena, Santiago, CHILE

21 de Noviembre Concha Acústica del Campo de Marte, Lima, PERÚ

27 de Noviembre Arena Movistar, Santiago, CHILE

29 de Noviembre Teatro al Aire Libre, La Paz, BOLIVIA

05 de Diciembre Coliseo Voltaire Paladines Polo, Guayaquil, ECUADOR

08 de Diciembre World Trade Center, Veracruz, MÉXICO

10 de Diciembre Arena Potosí/ El Domo, San Luis Potosí, MÉXICO

12 de Diciembre Coliseo Centenario, Torreón, MÉXICO

     

 

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