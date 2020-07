"Quilombo": el editorial de Jonatan Viale

Berni volvió a ser protagonista por su relación con Sabina Frederic

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a las demoras en los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires y al enfrentamiento entre la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, y su par bonaerense Sergio Berni, al señalar que la primera jornada de cuarentena estricta en el AMBA fue un "quilombo".

"La palabra que mejor define la jornada de hoy es quilombo. Una definición del protagonista del día, Sergio Berni. De hecho, estuvimos a punto de tener un trabajo de parto en medio del puente La Noria. Lo más curioso de todo es que el torniquete, el operativo cerrojo, estaba en el lugar más angosto del camino con 3 carriles y 100 metros atrás había 5. Entonces hay cosas que no se entienden, salvo que lo que hayan buscado sea precisamente que se genera el caos, una saturación en el tránsito".

"La pregunta es: ¿por qué le complicás la vida a un trabajador esencial? Hoy, un enfermero que vive en el Gran Buenos Aires y entra todos los días a trabajar en un hospital público de la Ciudad se levanta a las 5 de la mañana, tiene dos horas de viaje, trabaja 10 horas y tiene dos horas de viaje para volver. Pasó 14 horas fuera de su casa, tiene un sueldo de entre 30 y 40 mil pesos, atiende decenas de pacientes por día, se puede contagiar el virus y muchas veces no tienen insumos para trabajar o equipamiento para protegerse él".

"La Ministra de Seguridad no se habla con el Ministro de Seguridad de la provincia más grande, poblada y pobre del país. El problema es que una pelea personal o política le caga la vida a la gente. No eligieron un gran momento para poner ministros que no se quieren entre si por problemas del pasado y la situación amerita que los actores en cuestión depongan sus diferencias personales y tengan un poco de grandeza. Las demoras en los retenes no son consecuencia de la pandemia, sino que son consecuencia de la ineptitud de algunos funcionarios. La sensación que tenemos es que falta meterse un poco más en el barro y gente un poco más capacitada".

"Hoy el Gobierno creó un segundo Comité de asesores que se suma al grupo de infectólogos. Contrataron a una filósofa, una jueza, una especialista en bioética, una pediatra y un abogado, ¿ni un economista; empresario pyme; especialista en seguridad, movilidad o tecnología? Mi humilde sensación es que faltan voces capacitadas y representativas que estén más cerca de los problemas reales de la gente. Si quieren quedarse tranquilos tapando cosas con cortinas de humo, no hay problema; pero la gente se da cuenta de todo".