Quirós: "En la Ciudad hemos cumplido un mes entero de descenso de casos de COVID-19"

"Los rebrotes ocurren si la ciudadanía pierde la capacidad de mantener las medidas", dijo el ministro de Salud porteño (Foto: captura de TV).

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, brindó este miércoles su habitual reporte sanitario y reveló que la curva de contagios en territorio porteño ya lleva un mes entero de descenso, pero que hay que persistir con los cuidados para evitar un rebrote.

"Vemos que, epidemiológicamente, en la Ciudad hemos cumplido un mes entero de descenso. No es definitivo, de ninguna manera, no significa que no pueda volver el aumento de casos. Los rebrotes ocurren si la ciudadanía pierde la capacidad de mantener las medidas. Y también depende de nuestro esfuerzo con el programa Detectar, es decir, rastrear, testear y aislar. Esto permitirá que el descenso se mantenga o incluso siga descendiendo", manifestó el funcionario porteño.

Evolución de la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires (Fuente: gobierno porteño)

Ante la consulta de si esa condición favorable habilitaría la reaperturas de nuevas actividades, como los shoppings, Quirós explicó que "faltan muchos días por delante" y que "esto se va discutir la semana que viene".

Respecto al regreso presencial de los niños a las aulas, el ministro de Salud señaló que todavía no aconteció el debate técnico con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aunque sí adelantó que éste sugirió utilizar los indicadores que usó el gobierno de Estados Unidos.

"Todos los indicadores intentan objetivar el grado de circulación viral que hay en la ciudadanía. Es decir, determinan el riesgo de juntar una cantidad importante de personas en las aulas. Lo importante es siempre buscar indicadores de medición objetiva que describan la epidemiología de la Ciudad y que describan la intensidad de la circulación comunitaria", explicó.

Quirós precisó que la próxima reunión con las autoridades nacionales tendrá como foco "buscar alternativas seguras que recuperen el vínculo de los niños con la escuela".