Quirós: "No hay elemento técnico para vincular la actividad física al aire libre con el aumento de casos"

El ministro de Salud Fernán Quirós en la conferencia que brindó este viernes. (Foto: Gobierno de la Ciudad)

El ministro de Salud de porteño, Fernán Quirós, brindó este viernes el usual reporte de la Ciudad de Buenos Aires y aclaró, ante las dudas que surgieron en los últimos días, que el gobierno porteño no posee un “juicio técnico para asociar el número de aumentos con la actividad física” y que “depende más de la interpretación de cada persona y no de los datos”.

La aclaración surge luego del enojo del presidente Alberto Fernández con los runners y su sed de salir a realizar actividades físicas. ""Querían salir a correr, a abrir los comercios, acá están las consecuencias", indicó el primer mandatario ante el aumento de casos.

"Creo que (el presidente) está muy preocupado por este tema e intenta colaborar. La ciudadanía tiene que hacer el esfuerzo y cumplir con las normativas. No tenemos juicio técnico para asociar el número de aumentos con la actividad física. Creo que es algo que depende más de la interpretación de cada persona y no de los datos", aclaró.

Respecto a la capacidad de la Ciudad para atender casos de COVID-19, el ministro indicó: "Tenemos infraestructura para atender a la gente, con este R (índice de contagiosidad) podemos hacerlo.Tenemos 300 camas de terapia intensiva nuevas, vamos a ampliar 100 camas más y hay 149 pacientes internados en el sector público".

Sobre el número de contagios, Quirós explicó que la Ciudad tiene un índice R de 1.1. "No sólo no empeoró, sino que mejoró con el tiempo, hay que ver cómo sigue. El tiempo de duplicidad de casos es de 18 días en la Ciudad de Buenos Aires, tiempos de la fase 3. Estos datos no significan que estemos tranquilos o que las cosas están bien, lo peor está por venir hasta que el R baje de 1. Todavía hace falta un esfuerzo", dijo.

Mensaje por el Día del Padre

"Confiamos en el comportamiento social y en el esfuerzo de la ciudadanía, sobre todo este domingo que es el Día del Padre, podemos encontrarnos, pero no físicamente. Apelo a todos los padres y abuelos a pasar este domingo como corresponde, con distancia y apego".

Estrategia del gobierno porteño para aplanar la curva

"El gobierno de la Ciudad sigue una estrategia de supresión: primero, política de distanciamiento físico (cuarentena, distancia, tapabocas, controles en el transporte público, aprendizaje colectivo y cultural de los porteños); segundo, la búsqueda activa y proactiva de los casos estrechos o sospechosos para evitar nuevos brotes (Detectar y rastreadores de casos); el tercer componente tiene que ver con el cuidado público de las personas más vulnerables, como las de la tercera edad".

Pacientes en terapia intensiva

"El proceso de la enfermedad es muy doloroso y se aíslan demasiado de sus seres queridos. Además del dolor físico hay mucha pérdida. Por eso hemos desarrollo un equipo paliativo y protocolos que usan la tecnología para acercar a los pacientes con sus familias. Hay que humanizar el cuidado de esta enfermedad porque su tránsito es muy doloroso".