Ramiro Marra: "Los argentinos de bien perdimos las calles"

“No hay que dejarse extorsionar por este tipo de dirigentes. Ese es el desorden que vemos en la calle. Los argentinos de bien perdimos las calles, salimos y estamos en terreno enemigo. Hay que darle la calle a la gente y que intervenga la policía, porque no los deja laburar. A los buenos no los dejan trabajar”, dijo el representante elegido por Javier Milei.

Después añadió: “La batalla es cultural y eso no se deja de debatir. Estamos en cambio de época, y los liberales eran una mala palabra, porque el kirchnerismo nos acusaba de todos los males de la Argentina. La justicia social es la igualdad ante la justicia, esa es la verdad, no que otro tenga más plata que yo, sino que todos tengan más”.

“No generan incentivos para generar valor agregado. El problema son los gobiernos que se creen que son dueños de todos nosotros.Si con la intervención del estado tenemos estos pobres, es hora de cambiar el sistema. Tenemos una decadencia constante que se acentuó en las últimas dos décadas. La pregunta no es por qué cayó el muro de Berlín, sino por qué lo hicieron”, mantuvo.

Para el final indicó: “El truco del relato es que no nos pueden decir liberales porque tenemos las ideas correctas y por eso nos dicen fascistas. Esto está basado en evidencia empírica y no en sensaciones, como la democracia es el mejor sistema de gobierno. Grabois no sé si está de acuerdo pero es una minoría y tenemos que luchar para que todos estemos bien”.

Así se expresó Ramiro Marra