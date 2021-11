Resultados elecciones 2021: Milei habló del custodio que sacó un arma en su acto

“Una persona estaba tratando de saltar el vallado, se había trepado. Frente a esa situación, que daba la sensación de ser amenazante, esta persona que trabajaba en el equipo de seguridad corrió tratando de evitar que esa persona ingresara al escenario”, agregó Milei.

“En principio, nosotros no sabíamos que esa persona estaba armada, de hecho el arma que tenía era una pistola de aire comprimido, no letal, de disuasión”.

Otro momento polémico en el búnker de Milei se dio con un seguidor que reivindicó el nazismo. Frente a eso, Milei se mostró tajante: “Si yo lo hubiera visto, lo hubiera sacado a patadas en el culo. No puedo controlar a todos los que ingresan, la verdad es que si hubiera tenido conocimiento de esa situación yo mismo me ocupo. Si durante mi discurso llego a ver alguien de esas características yo me tiro al público y yo lo saco a patadas en el traste, no hay ni medio milímetro ahí”.

Qué pasó con el custodio de Javier Milei

Según contó Milei, el custodio que sacó la pistola de aire comprimido "fue desplazado automáticamente". Milei dijo que el hombre ya no forma parte de su equipo de seguridad. "Fue quitado del equipo y se lo echó del propio estado", agregó Milei.

No obstante, el diputado sostuvo que no avala que sus discursos apuntados siempre a la casta política generen conductas violentas en sus seguidores: “Cada uno es responsable de sus propios actos, los discursos que diseño son de índole conceptual”, sostuvo.

milei libertad avanza.jpg

¿Cómo le fue a Javier Milei en las elecciones 2021?

El economista libertario, primer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del partido Libertad Avanza, obtuvo el 17,03% de los votos (310.036).

Con estos números, que mejoraron ampliamente su rendimiento de las PASO, Javier Milei ingresará a la Cámara de Diputados de la Nación junto a Victoria Villaruel.